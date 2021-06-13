Dima Aslan: “Dado Style bu yaz abiyelere damgasını vuracak”

Özellikle uzun abiyelerimiz, asil bir şıklık arayan kadınların ilk tercihi olacak. Moda defilelerin de gözdesi olan uzun abiyeler bu yazın en gösterişli ve sembol parçaları olacak” dedi.

Markasından abiye tercihinde bulunan her kadının rahatlığı ve zarafeti bir arada yaşayacağını söyleyen Dima Aslan, marka olarak en büyük referanslarının ise memnun müşteriler olduğunu kaydetti. Bu yılın abiye trendleri hakkında da bilgi veren Dima Aslan, “Genellikle vatkalı omuz tasarımlarında güçlü kadın imajını artırmaya çalışan modacılar, aynı zamanda zarafetin gücünü de göstermişlerdir. Çift omuz dekoltesi, tek omuz detayı ve straplez modeller şeklinde karşımıza çıkacak olan abiyeler, daha ciddi davetlerin ve gecelerin star parçaları olacaklar. Bununla birlikte gelinliklerde görmeye alıştığımız fiyonklar ve danteller de abiyelerde vintage tarz yaşatmaktadır. Abiyenin vazgeçilmez rengi olan siyah renk kumaşlar, transparan detaylarla birlikte kombinlendi” dedi.

Bu yılın rengi mavi

Birçok tasarımcının mavi renginin şifasından yararlanmak için bu yılı ‘Klasik Mavi Yılı' olarak adlandırdığına değinen Aslan, “Mavinin her tonunu göreceğimiz abiyelerle girdiğiniz ortamda hemen bağ kuracak ve kendinize daha güvenli görüneceksiniz. Mavinin yanında mandalina, magenta gibi uçta renkler ve asla vazgeçilmez olan beyaz da en çok göreceğimiz abiye renkleri arasında. Abiye almadan önce mutlaka bir araştırma yapın, yoksa demode ve sönük kalabilirsiniz” diye konuştu.