Dinç Grup, kuruluşunun 30. yılını kutluyor

Dinç Grup, hizmet kalitesi ve güvenilirliği ile müşteri portföyünü genişletirken, iş dünyasındaki konumunu da güçlendiriyor. Personel istihdamı konusundaki başarısının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de önem vererek, eğitim, sağlık ve çevre gibi birçok alandaki projelere imza atıyor.

Dinç Grup'un başarı hikayesi bundan 30 yıl önce İsmail Edinç'in vizyonu ve liderliği sayesinde yazılmaya başladı. İsmail Edinç'in kızı olan ve bugün firmanın başındaki Melis Edinç Topçu, işletme yönetimi ve insan kaynakları yönetimi konularındaki bilgisi ve tecrübesiyle Dinç Grup'u başarıyla yönetiyor. Kendisi, Dinç Grup'un başarısının sürdürülebilirliğini sağlamak adına, her zaman yeniliklere açık bir yönetim anlayışı sergiliyor.

21 yıldır grubun genel müdürlüğünü yürüten Melis Edinç Topçu, Dinç Grup'un kuruluşunun 30. yılını kutladığını belirtiyor.

Firmanın logosu koşan adam, hikayesi ile dikkat çekiyor

Kurucu Başkan İsmail Edinç çalışkanlığı, sonuç odaklı ve hızlı iş bitiriciliği ile ilk hizmet verdiği kurumda çalışan bir üst düzey yetkilinin dikkatini çekti. Yetkili, "Sen de hep koşturuyorsun" diyerek onun bu enerjisine hayran kaldığını belirtti. İsmail Edinç‘in bu tutumu, firmanın logosunun karakterini belirlemiş oldu. Böylece koşan adam logosu ortaya çıktı.

300'den fazla kuruma çözüm ortağı

300'den fazla kuruma çözüm ortağı olduklarını söyleyen Dinç Grup Genel Müdürü Melis Edinç Topçu, sektörel ve toplumsal yenilikleri yakından takip eden alanında öncü firmalar arasında olduklarını belirtti. "Değişim, gelişim ve insan emeğinin öneminin farkındalığıyla 'Bordrolama, Özel Güvenlik, Destek, Temizlik ve Dezenfeksiyon' alanlarında hizmet vermekteyiz diyen Edinç Topçu, "Günümüzün teknolojik standartlarına uyumlanarak sürekli gelişim amacını gözeten alanında uzman çalışanlarımız ile paydaşlarımızın istekleri yönünde özelleştirilmiş veya entegre hizmetler sunmaktayız. Deneyimimiz, butik ve esnek çalışma şeklimiz ile paydaşlarımızın vazgeçilmez çözüm ortağıyız. Değerlerimizden ödün vermeden başarı ile ilerlediğimiz yolumuzda Türkiye'nin birçok bölgesinde 50 binden fazla personel istihdamı sağladık ve sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Koçluk bakış açısı ile yönetim

Çalışanlarının kendilerini özgür hissederek motive olmalarına önem verdiklerinin altını çizen Edinç Topçu, "Onların özgür hissetmeleri adına enerjilerini ve hırslarını serbest bırakarak motivasyonlarını arttırmak bizim için paha biçilemez bir liderlik stilidir. Ekibimizin ne bir adım önünde ne bir adım arkasındayız. Vizyonumuzu gerçekleştirmek için onlarla yan yanayız" ifadelerini kullandı.

"Müşterilerimizin ihtiyaçlarını analiz ediyoruz"

Dinç Grup Genel Müdürü Melis Edinç Topçu, İzmir başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Aydın, Denizli, Antalya, Şanlıurfa, Konya, Muğla, Bursa, Sakarya ve Trabzon illerinde de hizmet verdiklerini ve ilk şubelerini 2022 yılında Eskişehir'de faaliyete geçirdiklerini, müşteri memnuniyetini ve ulaşılabilirliği ticari kaygıların önünde tuttuklarını söyledi. Edinç Topçu, "Üstün Kaliteli geniş hizmet yelpazemiz, hem yerel hem de global sektörde kısa sürede önemli bir yer edinmemizi sağladı. Sektördeki yerimizin ilk mihenk taşı hizmet alanında yıllarca çalışmış ve bu kültürü özümsemiş Kurucu Başkanımız İsmail Edinç'in vizyonerliği oldu. Bizler bunu yeni nesil olarak yeni dünya düzenine uyumlayarak geliştirdik. Paydaşlarımızın ihtiyaçlarını dürüstlük ve şeffaflık ilkesi içerisinde analiz ediyor, hizmetimizi en iyi şekilde sunmak için çalışıyoruz" sözlerine yer verdi.

“Hedefimiz, daha çok kişiye istihdam sağlamak ve ülkemize katma değer kazandırmak''

Hedeflerinin sınırlı olmadığına vurgu yapan Melis Edinç Topçu, "Bugün odaklandığımız vizyoner hamleler sayesinde Türkiye'nin en büyük firmalarına hizmet veriyoruz. Bizim hedefimiz, daha çok kişiye istihdam sağlamak ve ülkemize katma değer kazandırmak. Hızlı çözümlerin ve doğru adımların her zaman başarıya götüreceğine inanıyoruz. Hedeflerimiz yönünde güçlenerek ve büyüyerek ilerliyoruz. Çalışanlarımız bizim için ailemizin bir bireyi. Güvenilir ve işinde uzman çalışanlarımız ile iş ortaklarımızdan güç alıp, daha fazla istihdam sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.