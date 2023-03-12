Dini nikahlı eşi ve kayınvalidesini vurdu, olay yerinden kaçtı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi, dini nikahlı eşi ve kayınvalidesini tabancayla vurdu. Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Ali Fuat Cebesoy Mahallesi 9593 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Davut Y. dini nikahlı oldukları öne sürülen Seher G.'nin (31) annesinin evine gitti. Burada dini nikahlı eşi Seher G. ve kayınvalidesi Aysel G. (62) ile tartışmaya başlayan Davut Y., yanındaki tabancayla her ikisine de ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Durumu ağır olduğu belirlenen Aysel G. ambulans ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, karın bölgesinden yaralanan Seher G. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan ve başından vurulduğu öğrenilen Aysel G.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri olay yerinden araca binerek kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.