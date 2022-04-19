Direct İzmir projesi yeni rotalarla büyüyor: Şehir sayısı 68 oldu

İzmir'de, şehrin turizm potansiyelini artırmak için hayata geçirilen Direct İzmir projesi büyüyor. İzmir'den direkt uçuşların adresi olan internet sitesine, yaz sezonu itibariyle yeni uçuşlar eklendi ve toplam şehir sayısı 68'e yükseldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı Başkanı Tunç Soyer'in, şehrin turizm potansiyelini artırma hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği “Direct İzmir” projesinin alanı genişliyor. İzmir'den direkt uçuşların adresi olan directizmir.com isimli internet sitesi, yaz sezonu uçuşlarıyla İzmirlilere keşfedecek yeni rotalar sunuyor.

Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere toplam 49 farklı noktanın güncel tarife bilgisinin yer aldığı siteye, yaz sezonu itibariyle yeni uçuşlar eklendi ve toplam şehir sayısı 68'e yükseldi. Keşfedilmeyi bekleyen yeni rotalar olarak yurt içinde Bodrum ve Kayseri; yurt dışında ise Amman, Beyrut, Cenevre, Eindhoven, Frankfurt, Hamburg, Helsinki, Karlsruhe / Baden, Marsilya, Milano, Münster-Osnabrück, Nantes, Nürnberg, Oslo, Paderborn, Rotterdam, Tel Aviv, Tiflis ve Üsküp şehirleri sitede yer aldı.

Direct İzmir projesi; İzmir'den dünyaya, dünyadan İzmir'e direkt uçuşların tanıtımını yapıyor ve kullanıcılara İzmir'den aktarmasız uçabilecekleri şehirlerin tamamını tek bir adres üzerinden gösteriyor. İzmir'in hava yoluyla doğrudan ulaşım olanaklarının kolaylaştırılmasını amaçlayan projeyle, İzmir'den direkt uçuş yapılan yeni destinasyonların açılması, mevcut destinasyonların sayı ve sıklığının artırılması, mevsimlik uçuşların bütün yıla yayılması ve direkt uçuş yapılan destinasyonların bilinirliğinin artırılması hedefleniyor.