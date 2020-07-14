Direksiyon altındaki metal kutuya gizlenmiş uyuşturucu bulundu

İzmir'in Çeşme ilçesinde polis tarafından durdurulan bir otomobilde, direksiyonun alt kısmındaki metal kutunun içerisine mıknatısla tutturulmuş halde gizlenen uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphe duydukları bir aracı durdurarak arama yaptı. Gerçekleşen aramada, mıknatıslı metal bir kutu ile araç direksiyonunun alt kısmına zulalanmış 12 şeffaf kilitli poşet içerisinde satışa hazır toplam 8.66 gram kokain bulundu. Ekiplerin yaptığı aramada ayrıca, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 815 lira ve 100 avro ele geçirildi.

2 şüpheli tutuklandı

Yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilmesinin ardından araçta bulunan M.B. ve S.Y. isimli iki şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden M.B. isimli şahsa yapılan üst aramasında alınan kimliğin ise sahte olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.