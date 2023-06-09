Direksiyon başında acı son

İzmir'in Buca ilçesinde otomobil içerisinde fenalaştığı öğrenilen bir kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay bugün öğle saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Obuz (55), aracına bindiği esnada fenalaştı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlenirken, ilk belirlemeye göre Obuz'un kalp krizinden dolayı hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Hasan Obuz'un cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Obuz'un ölüm nedeni burada yapılacak otopsinin sonucuna göre belli olacak.