Çiğli Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi birimleri ile sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve üniversitelerden bilim insanlarının katılım gösterdiği yönlendirme kurulu ikinci toplantısı, Toplantı Kent-Lab temsilcisi İkbal Polat'ın ”10 Adımda İklim Eylem ve Uyum Planı Nasıl Hazırlanır?” başlıklı sunumu ile başladı. Polat'ın ardından Çiğli Belediyesi İklim Değişikliği Müdürü Dr. Ali Kemal Çınar, Çiğli Belediyesinin İklim Eylem Planı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Uyum ve azaltım hedefleri konuşuldu

Hibrit toplantı yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda online katılımcılar ve salonda bulunan konuklar, Çiğli Belediyesinin başlattığı çalışmaların iklim eylemi konusunda farkındalığı yüksek bir katılımcı profili oluşturduğunu belirtti. Bu farkındalığın, iklim değişikliği ve afetlere karşı “Dirençli Kent Çiğli”nin sağlanması noktasında önemli bir adım olduğunun altı çizildi. Yönlendirme kurulunda önümüzdeki günlerde toplanacak “Dirençli Kentler Sempozyumu ve Çalıştayı”nda belirlenecek uyum ve azaltım hedefleri ile projelerinin belirlenerek hayata geçirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Başkan Gümrükçü: “Süreci yakından takip ediyoruz”

Çiğli İklim Eylem Planı Yönlendirme Kurulu'nda alınan kararları değerlendiren Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Ülkemizin Paris Antlaşmasını onaylamasının ardından gerçekleştirilen kurul çalışmalarının yüksek katılım ve içerikle devam etmesinden dolayı mutluyuz. Küresel ortalama sıcaklıklardaki artışın 1,5C'de sınırlandırılması ve net karbon emisyonlarının 21. yüzyılın ikinci yarısı içerisinde sıfırlanmasını hedefleyen Paris Anlaşması sürecini yakından takip ediyoruz. Çiğli Belediyesi olarak üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirerek çevre kirliliğiyle ilgili mücadelemizi yerel anlamda kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.