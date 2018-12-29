Diş hekimi adayları görme engelli öğrencilere eğitim verdi

Öğrencilere ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim veren 40'dan fazla üniversite öğrencisi, bu tür projelerinin devam edeceğini ve engelli bireylere toplumun daha fazla ilgi göstermesi gerektiği mesajını verdi.

Türk Diş hekimleri Birliği Toplum Ağız Diş Sağlığı Komisyonunun geçen yıl başlattığı görme engelli çocukların ağız diş sağlığını iyileştirmeye yönelik proje, gönüllü diş hekimleri ve diş hekimliği öğrencileri ile İzmir de devam ediyor. Proje kapsamında bu dönem, Aşık Veysel Görme Engelliler İlkokul ve Ortaokulunun görme engelli öğrencilerine ağız diş sağlığı eğitimi veren Ege Üniversitesi (EÜ) öğrencileri, veli ve öğretmenlerle de eğitim yaparak ağız diş sağlığı konusunda doğru alışkanlıklar kazandırmaya çalıştı.

Görme engelli öğrencilere verilen eğitim ile ilgili bilgi veren Ege Üniversitesi (EÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Aybike Köse, "2017 yılından itibaren düzenli aralıklarla kontrol ve eğitimde bulunduğumuz normal okullar arasında dahi TEOG'da il 2.'si olan bu ilkokulun çok zeki çocuklarıyla yaptığımız etkinlikte hiç zorlanmadık. Toplum ağız diş sağlığını iyileştirmeye yönelik etkinliklerimiz devam edecek. Toplumumuzun bir parçası olan görme engelli bireylere olan ilgi arttırılmalı, ihtiyaçları göz önüne alınmalı ve en az sağlıklı bir birey kadar kaliteli hayat standartlarına erişme hakkı sağlanmalıdır. Bu da ancak duyarlı bir toplumla mümkün. Hepimiz üstümüze düşenden fazlasını yapmaya odaklanmalıyız" diye konuştu.