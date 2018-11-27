Diş hekiminden korkmayana cesaret belgesi

Bengi Aydınel, bir grup anaokulu öğrencisine “diş hekimi ve koltuğu”ndan korkulmayacağını “dene-gör” formülüyle öğretti. Kullandıkları aletleri de tek tek anlatıp tanıtan Dr. Aydınel, onların korkusuzca muayene koltuğuna oturmalarını sağladı, sonunda da minikleri “cesaret belgesi” ile ödüllendirdi.

Uzm. Dr. Dt. Bengi Aydınel, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında ziyaretine gelen Bornova Soylu Anaokulunun 4-6 yaş grubu öğrencilerini misafir etti, bilgilendirdi. Çocuklara dişlerini korumaları için renkli, boyalı, şekerli hazır paketli gıdalardan uzak durmaları gerektiğini anlatan Dr. Aydınel ağızlarındaki süt dişlerinin önemini vurguladı. Diş çürüğünün neden geliştiğini ve gelişmemesi için nasıl önlem alınması gerektiğini, günde en az iki kez dişleri fırçalamanın önemini kaydeden Dr. Aydınel, diş hekimi muayenesinden korkulmaması gerektiğini söyledi. Çocukların korkularını yenmeleri için onları muayene koltuğuna oturtup, bu deneyimi yaşamalarını sağlayan Dr. Aydınel, onları cesaretlerinden dolayı kutladı.

“Yetişkinlerde de diş hekimi korkusu var”

Dişlerini kontrol ettiği miniklere “cesaret belgesi” veren Kent Bayraklı Tıp Merkezi Çocuk Diş Hekimi Uzmanı Dr. Bengi Aydınel, şöyle konuştu: “Sadece çocuklarda değil pek çok yetişkinde de diş hekimi korkusu var. Çocuklukta böyle bir korkunun gelişmemesi için miniklerin 1 yaş sonrası mutlaka bir diş hekimiyle tanışması ve yılda iki kez ağız-diş kontrolünden geçmesi gerekli. Çocuğun diş hekimi korkusu olmazsa ihtiyaç duyulduğunda muayene ve tedavi sorunsuz yapılır. Aksi takdirde genel anestezi gerekebilir. Bugün konuk ettiğimiz çocuklarımız da muayene koltuğuna oturduklarında kaygı duymadan, keyifli bir şekilde muayenelerini yaptırarak motive oldular.”