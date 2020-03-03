"Diyabet görme kaybına yol açıyor"

Türkiye'de görme kaybının en sık rastlanan nedeninin diyabet hastalığı olduğuna vurgu yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ayşegül Işık Özdamar, "Her diyabet hastası 6 ayda bir rutin göz muayenesi yaptırmalıdır. Damar oluşumları saptanırsa lazer tedavi uygulanabilir" dedi.

Göz sağlığı hakkında bilgiler veren Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ayşegül Işık Özdamar, diyabetin görme kaybına yol açtığını ifade etti. Özdamar, "Türkiye'de görme kayıplarının en sık rastlanan sebebi diyabet hastalığıdır" dedi. Özdamar, "Kan şekeri düzeyi iyi olan diyabet hastaları 6 ayda bir düzensiz olan diyabet hastaları ise daha sık göz muayenesi yaptırmalıdır. Erken müdahale görme kayıplarının önlenmesi açısından çok değerlidir yani erken müdahale ile görme kayıplarını engelleyebiliyoruz" şeklinde konuştu.

"Görme merkezinde sıvı toplanması hiç istemediğimiz bir bulgudur" diyen Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ayşegül Işık Özdamar, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda göze göz içi enjeksiyonları ile tedavi uyguluyoruz. Diyabetin son aşaması olan göz içi kanamalarda ise cerrahi planlama yapılması gerekiyor. Göz anjiyosu tanıda çok değerlidir, damar oluşumları saptanırsa lazer tedavi uygulanabilir."