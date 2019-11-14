Diyabet ilaçlarını almak değil almamak zarar veriyor

Dr. Ali Saklamaz, halk arasında diyabet ilaçlarının organlara zarar verdiği şeklinde yanlış bir düşüncenin var olduğunu dikkat çekerek esas zararın ilaç alınmaması durumunda olacağını söyledi.

Tip 2 diyabet hastalığında kullanılan ilaçların organlarda hasar yaptığına yönelik iddialar üzerine bir açıklama yapan Medical Park İzmir Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Saklamaz, 1921'de insülinin keşfinin ardından yapılan bilimsel çalışmalar sonucu diyabet tedavisinde pek çok etkili ilaç bulunduğunu söyledi.

Bu ilaçların güvenirliği kanıtlandıktan sonra hastaların kullanımına sunulduğunu belirten Ali Saklamaz, “Tip 2 DM'da ilk önceleri insülin, metformin ve sulfanilüre grubu ilaçlar kullanılırken, günümüzde sırasıyla alfa-glukozidaz inhibitörleri (AGİ), glitazon, DPP-4 inhibitörleri, GLP-1 agonistleri ve SGLT-2 inhibitörleri seçenekler arasına girmiştir.” dedi.

Kişiye özel ilaç

Tip 2 DM hastalarına, yandaş sağlık sorunlarına ve pankreatik rezervlerine göre, sanki bir terzinin elbise dikmesi gibi, hastaya seçenekler içinde en uygun tedavi şeklinin önerilmesi gerektiğini söyleyen Saklamaz, “Tip 2 DM hastaların kronik hasta olmaları nedeniyle tedavilerinin takibinin yapılması ve zaman içinde gelişen sağlık sorunlarına göre tedavilerinde değişiklik yapılması gerekebilir. Tip 2 DM kronik bir hastalık olması, hastaların yaşam tarzı değişikliğini ve ilaçlarının düzenli kullanımını zorlaştırabilir. Tanı aşamasından itibaren hastayı hastalığı hakkında bilgilendirmek ve gelecekte karşılaşabileceği sağlık sorunlarını hastayı ürkütmeden anlatmak, ilaçlarını reçetelerken bu ilaçların olası yan etkileri ve belki daha önemlisi ilacın kan şekerini nasıl düşürdüğü konusunda bilgilendirmek çok önemlidir. Hastanın ve yakınlarının çoğu zaman endişesi, Tip 2 DM tedavisinde kullanılan ve kendilerine reçetelenen ilaçların vücutlarında bir hasar yapıp yapmayacağıdır.” şeklinde konuştu.

Güvenilirliği kanıtlandı

Tip 2 tanısı konmuş hastalara bu ilaçların uzun araştırmalar sonucu bulunduğunun ve birçok deneme sonucu güvenirliği kanıtlandıktan sonra kullanımına sunulduğunun iyi anlatılması gerektiğini söyleyen Saklamaz, “Tip 2 DM tedavisinde kullanılan ilaçların sadece kan şekerini düşürmesi değil aynı zamanda uzun dönem kardiyovasküler hastalık riskini de azaltıcı etkileri olduğu anlatılmalıdır.” dedi

Yanlış anlaşılıyor!

“Hedef değerlere (şeker, kolesterol, tansiyon vb) ulaşılamayan hastalarda gelişen organ hasarlarından dolayı yapılan ilaç değişiklikleri, hastalar tarafından yanlış bir şekilde ilaçların organlara verdiği zarar olarak algılanmaktadır.” diyen Ali Saklamaz “Bu nedenle hastaların hastalıklarındaki değişen durumları ve ilaçları hakkında detaylı bilgilendirilmeleri önemlidir.” şeklinde sözlerini tamamladı.