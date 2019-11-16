Diyabet tedavi edilmezse organ kayıplarına yol açıyor

Cüneyt Hayretdağ, Türkiye'de sıklığı giderek artan Tip 2 diyabet hastalığının organ kayıplarına yol açabildiğini belirterek, "Uzman kontrolünde, sağlık beslenme kurallarına uyarak bu hastalıkla sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz" dedi.

Cüneyt Hayretdağ, Dünya Diyabet Günü nedeniyle ülkemizde sıklığı giderek artan Tip 2 diyabet hastalığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Hayretdağ, kilo kontrollü ve egzersiz programlı bir diyeti hayatına sokmayan hastaların diyabeti tedavi edemeyeceğini ifade etti. Dr. Hayretdağ, diyabet hastalığının organ kayıplarına bile yol açabileceğine dikkat çekerek, "Hastaların kilo alma ve veya genetik sebeplerle homa dediğimiz insülin direncinin artması ile pankreas bezinde üretilen insülinin periferik dokularda etkinliğinin azalması ile diyabet hastalık başlamaktadır. Diyabet hastalarının ayak sağlığına dikkat ederek hızlı tempoda 30 dakikalık yürüyüş, hastaların ilaç ihtiyacını ciddi şekilde azaltır" diye konuştu.

Dr. Hayretdağ, diyabette beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesinin amacına değinerek, diyabetli bireyin hayatı boyunca uygulayabileceği en ideal beslenme programını oluşturarak kan şekerini normal sınırlar içinde tutması, hiperglisemi (kan şekeri yüksekliği) ve hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü) gibi akut komplikasyonları önlemesi gerektiğini söyledi.

Neler yapılması gerekir?

Hayretdağ, ideal vücut ağırlığını sağlamak ve korumanın da önemine değinerek yapılması gerekenleri şöyle anlattı.

"Bireysel özelliklerine uygun, yeterli miktarda ve uygun zamanda yemek yemesi, kan şekeri kontrolü için gereksinimine uygun miktarda karbonhidrat içeren besin tüketmesi, besin tüketiminde çeşitliliğinin sağlanması, besinlerle alınan posa miktarını arttırması, basit şekerleri (toz ve kesme şeker, bal, tatlı, meyve suyu v.s.) diyetisyen kontrolünde tüketmesi önerilir. Öğünler 3 ana 3 ara öğün olacak şekilde düzenlenmeli. Diyetteki posa içeriği arttırılmalıdır. Günde en az 5 porsiyon sebze veya meyve tüketilmeli. Tam buğday unundan yapılmış ürünler tercih edilmeli. Glisemik indeksi yüksek kan şekerini hızlı yükseltecek besinler; patates, havuç, pirinç vb. besinlerden kaçınılmalıdır. Pirinç pilavı, makarna yerine bulgur pilavı, kepekli makarna tüketiniz. Haftada en az 2 kez balık tüketiniz. Su tüketimi artırılmalıdır. Yemekler fırında, haşlama, ızgara gibi sağlıklı pişirme teknikleri ile hazırlanmalıdır. Yemeklerinizde katı yağ yerine bitkisel yağlar tercih ediniz. Ara öğünlerde şekerli yiyecekler, cips, kurabiye, börek, çörek gibi besinler tüketmeyiniz."