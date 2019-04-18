Diyarbakır'da Torbalı rüzgarı

Torbalı Ticaret Odası (TTO)'na bağlı iş insanlarından oluşan heyet, Şanlıurfa ve Mardin'den sonra Diyarbakır'ı ziyaret ederek Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası'nda temaslarda bulundu. Diyarbakır TSO Başkanı Mehmet Kaya, "Torbalı'nın başlattığı bu ziyaret modeli Ege ve Güneydoğu arasında bir işbirliği modeli olsun" dedi.

Torbalı Ticaret Odası (TTO)'nın Güneydoğu Anadolu'ya düzenlediği gezinin Şanlıurfa ve Mardin'den sonraki son durağı Diyarbakır oldu. 30 kişilik iş insanı, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın meclis toplantısına katıldı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda konuşan TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, "Medeniyetin beşiği kadim kent Diyarbakır'da olmaktan çok mutluyuz. Başta Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası Başkanımız Mehmet Kaya'ya ve oda yönetimine sıcak karşılamaları ve gösterdikleri misafirperverlik sebebiyle kendim ve oda üyelerimiz adına en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Konuşmasına, Torbalı ve Diyarbakır arasındaki ticaret hacminin daha da arttırmak istediklerini belirterek devam eden Olgun, "Bizler Torbalılı ticaret insanları olarak iki kentin arasındaki ticaret hacmini iki kentin faydasına arttırmak için bugün Diyarbakır'dayız. İnanıyorum ki ülkemizin daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bu dönemde, biz ticaret insanları olarak bu birlik ve beraberliğin daha güçlü bağlarla sağlamlaştırılmasını sağlayacağız" dedi.

Güneydoğu Anadolu'nun en önemli ticaret kentinin odasında iş insanlarına hitap etmenin kendisine onur verdiğini ifade eden Olgun, Diyarbakır'ın gelişimine dikkat çekti. Torbalı ilçesinin ekonomik potansiyeli hakkında da detaylı bir sunumla bilgi veren Olgun, Diyarbakır'ın Güneydoğu Anadolu'nun merkez kenti haline geldiğini ve ilerleyen yıllarda ülkenin bir numaralı tarım ve turizm kenti olacağına inandığını ifade etti.

Diyarbakır Ticaret Odası Meclis Başkanı Ahmet Arıcı'nın yönettiği toplantıda Torbalı Ticaret Odası Meclis Başkanı Erkan Aksoy ve 30 kişilik heyette hazır bulundu. Toplantıda konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, TTO'nun ziyareti dolasıyla oldukça mutlu olduğunu ifade ederek, odalar arasında sağlanacak iş birlikleri ve karşılıklı ziyaretlerin yeni ticaret kanalları oluşturarak pazar çeşitliliğinin ve ekonomik gelirleri arttıracağına dikkat çekti.

Konuşmasında ticaret insanlarının toplumda çok önemli görevlerinin olduğunu ifade ederek devam eden Kaya, "Ticaret insanları sadece para kazanmazlar. Yaptıkları ticaret ile toplumların birbirine kaynaşmasını da sağlarlar. Toplumda çığır açan bir misyon üstlenirler. İnanıyorum ki Torbalılı ve Diyarbakırlı işinsanlarının bir araya gelmesiyle oluşacak sinerji, topluma da yansıyıp, toplumsal barışa katkı sunacaktır. Biz bu ziyaretin model alınıp Ege ve Güneydoğu arasında bir köprü kurulmasını istiyoruz” şeklinde kaydetti.

Torbalı Ticaret Odası heyeti kentte son olarak; Ulu Cami, Dört Ayaklı Minare, Sur İç Kale ve Hasan Paşa Hanı'nı da ziyaret etti.