Diyetisyen Koçyiğit'ten yılbaşı menüsü sonrası "dengeleme formülü" önerisi

İzmir Kent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Safiye Taş Koçyiğit, 2021 yılına pek çok kısıtlamalar ile girileceğini anımsatarak, “Bari soframızda kısıtlama olmasın” düşüncesi ile hazırlanacak olan yılbaşı menülerine dikkat çekti ve sonrası için 'dengeleme formülü' önerisinde bulundu.

İzmir Kent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Safiye Taş Koçyiğit, pandemi nedeniyle 2021 yılına kısıtlamalarla girileceğini hatırlatarak, beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Hazırlanacak yılbaşı menülerine vurgu yapan Koçyiğit, bir gecede yapılan kaçamakların “sağlıksız beslenme” olarak tanımlanamayacağını belirtti. Koçyiğit, “Bir öğün ile sağlıklı-sağlıksız beslenme değerlendirmesi yapılamaz. Arada yaptığınız rutin dışına çıkma durumlarından korkmayın, hep kaldığınız yerden devam edin. Bu özel sofranın akabinde sağlıksız besinler tüketmeyi bırakırsanız vücut için dengeyi sağladığınız gibi sağlıklı beslenmeye de devam eden bir birey olursunuz” dedi.

“Denge formülü devreye sokulmalı”

Covid-19 salgınıyla tüm dünyaya kabus yaşatan 2020'nin geride bırakılmasına sayılı günler kala İzmir Kent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Safiye Taş Koçyiğit, yaşanan olumsuzlukların insanların psikolojisini de derinden etkilediğini söyledi. Koçyiğit, “Bu yılbaşı hepimiz evlerimizdeyiz. Sokağa çıkma yasağı ve pek çok kısıtlamayla yeni yılı karşılayacağız. Yılbaşı gecesi özel bir gece olduğu için ‘hiç olmazsa bu gece zararlı denilen cipsler, çerezler, yağlı, şekerli sevdiğimiz ne varsa soframızda olsun' diyecek pek çok kişi var; ama sonrasında da bu tükettiklerinden dolayı kendini mutsuz hissedecek insanlar olacak. İşte bu noktada yaşanacak pişmanlıklara karşı bir denge formülü devreye sokulmalı” diye konuştu.

“Bir günde sağlıksız beslenen kişi olmazsınız”

Koçyiğit, sağlıklı beslenmenin bir öğün veya bir gün ile olmayacağını, bunun bir bütün olduğunu kaydetti. Koçyiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak bunu alışkanlık haline getirir ve daha sık, her gün veya günde 1'den fazla yaptığınızda işte o zaman sağlıksız beslenen bir birey olursunuz. Eğer siz bu özel günün akabinde sağlıksız besinler tüketmeyi bırakır, daha sağlıklı besinler tüketmeye başlar ve bunu belli bir düzen ile devam ettirirseniz, vücut için dengeyi sağladığınız gibi sağlıklı beslenmeye de devam eden bir birey olursunuz. Bir öğün ile sağlıklı/sağlıksız beslenme değerlendirmesi yapılamaz, öncesinde ve sonrasındaki tüm öğünlerle birlikte değerlendirilmelidir. Eğer sağlıklı beslenmek istiyorsanız, yılbaşı akşamı için sağlıklı beslenmenin dışına çıkma düşünceniz var ise, öncesinde ve sonrasında bunu dengelemeye çalışmak yapacağınız en doğru hamle olacaktır."

Diyetisyen Koçyiğit'ten dengeleme önerileri

Koçyiğit, yılbaşı gecesi yapılacak kaçamakların etkisinin ertesi gün dengeleme formülüyle düzeltilebileceğini ifade ederek önerilerini, “Eğer 12 saatten uzun süreli açlık sağlanamadığı durumlarda; bol çiğ sebze, 1-2 dilim yağsız peynir, 1 haşlanmış yumurta ile hafif bir kahvaltı yapmak da daha düşük kalori ile güne başlamanızı sağlayacaktır. Ertesi günlerde sebze veya kurubaklagil çorbası, sebze yemeği, kurubaklagil yemeği gibi hafif akşam yemekleri tüketmek kalori dengesini sağlayacak ve ayrıca alınan tuz ve fazla karbonhidrata bağlı oluşan ödemin atılmasını destekleyecek” ifadelerini kullandı.

“Tuz tüketiminizi azaltın”

Dengeleme önerilerine devam eden Koçyiğit, son olarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ertesi günlerde akşam yemeği sonrası atıştırma yapmamak da 12-16 saat arası açlık süresini destekleyecek. Bol su içmek, karbonhidrat (tatlı, cips, pilav vb.) ve tuz tüketimine bağlı oluşan ödemi atmaya yardım edecek. Alınan kaloriyi dengelemenin bir diğer yolu ise harcanan kaloriyi arttırmaktır. Dolayısı ile egzersiz bu konuda yılbaşı sonrası dengeleme için destek alabileceğiniz etmenlerden biridir. İlerleyen günler pilav, makarna, unlu çorba, cips, abur cubur, tatlı vb. karbonhidrat içeren besinlerden uzaklaşın. Tuz tüketiminizi azaltın. Sağlıklı beslenmek bir bütündür. Bir öğün ile asla olmaz! Arada yaptığınız rutin dışına çıkma durumlarından korkmayın, hep kaldığınız yerden devam edin."