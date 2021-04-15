Diyetisyen Mehtap Yakut: “Veganlar/vejeteryanler diyet yaparken dikkat etmeli”

Özellikle karbon ayak izinin azaltılması, hayvanların üretim çiftliklerinde kötü şartlar altında yaşamaması, çevresel duyarlılık gibi fikri nedenlere bağlı olarak tercih edilebilen vegan ve vejeteryan beslenme ile ilgili Diyetisyen Mehtap Yakut bilgilendirmelerde bulundu.

Vegan beslenme çok daha katı kuralları olması sebebiyle herkes için ilk etapta uygun olmasa da vejetaryen beslenmenin çok daha kolay uygulanabilir olduğunu söyleyen Mehtap Yakut, “Fikri nedenlerinin yanı sıra bu beslenme türü son zamanlarda sağlıklı ve vücudu güçlendirici olması sebebiyle de pek çok insan tarafından ilgi görmektedir. Vejetaryen beslenmenin pek çok farklı türü vardır. Hayvansal besin olarak sadece süt ve yumurta tüketenler, sadece balık tüketenler, sadece süt tüketenler ve daha katı seviyede hayvansal et ve süt ürünlerini tüketmeyenler olarak gruplar tanımlanabilir. Vegan beslenmede ise bal tüketimi bile yapılmaz. Farklı çeşitleri olan ve oldukça yaygınlaşan bu beslenme seçiminde hem diyet yaparken hem de normal beslenme ritüelinde dikkat edilmesi gerekenler vardır” dedi.

Vitamin ve mineral takviyeleri

Veganlar ve vejeteryanlerin özellikle aniden beslenme alışkanlıklarını değiştirdikleri zaman ciddi vitamin ve mineral eksiklikleri yaşayabildiklerini söyleyen Yakut, “Bu değişime bir de kilo verme süreci eklendiğinde sürecin çok daha fazla kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu beslenme tarzında B12 vitamin, D vitamini, demir ve kalsiyum eksikliği görülebilmektedir. Bu nedenle sağlıklı bir şekilde kilo vermek ve vücudu güçlü tutmak için düzenli olarak kan tahlilleri ile varsa vücuttaki eksiklikleri ortaya çıkarmak ve takviyeler ile bu eksiklikleri gidermek gerekir” şeklinde konuştu.

Protein kaynaklarına dikkat edilmeli

Yakut aynı zamanda protein kaynaklarına da dikkat edilmesi gerektiğini dile getirerek, “Hayvansal ürünler tüketmeyen kişilerin proteinden mahrum kalacağına dair bir inanış vardır. Ancak yağlı tohumlar, baklagiller, tahıllar ve sebzeler vücudun ihtiyacı olan proteini almasına yardımcı olur. Bu noktada özellikle tahıl tüketimini kontrollü yapmak ve mümkünse en az işlenmiş ürünleri tercih etmek önemlidir. Bitkisel protein alternatifi olarak ağırlıklı olarak sebze tüketilmesi de kilo verme sürecinde önemlidir” ifadelerini kullandı.

Kontrollü yağ tüketimi

Kilo vermek isteyenler için de tavsiyelerine devam eden Yakut, “Vegan ve vejeteryan beslenmede yağlı tohumlar çok sık tercih edilse de diyet sürecinde ve kilo korumada mutlaka sınırlı tüketimleri tavsiye edilmektedir. Bu beslenmede tüketilen yağ miktarı, kilo üzerinde doğrudan etkili olduğu için her ne kadar sağlıklı olsalar da yağlı tohumları kontrollü tüketmek gerekir” diyerek sözlerini sonlandırdı.