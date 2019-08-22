Doç. Dr. Aliaoğlu'dan, Omega 3 ile ilgili tartışma oluşturacak çıkış

Dr. Emin Alioğlu, Omega-3 takviyesi ile yapılan bilimsel çalışmaların, bu takviyenin ölümcül ya da ölümcül olmayan koroner kalp hastalığı riskini azaltmadığını ortaya koyduğunu belirtti.

Omega-3 yağ asitleri ALA (alfa-linolenik asit), DHA (dokosaheksaenoik asit) ve EPA (eikosapentaenoik asit)'nın vücutta üretilmeyen ve sağlığımız için önemli olan besinsel öğleleri olduğunu ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emin Alioğlu, önemli bir konuyu gündeme getirdi. Alioğlu, "Omega-3 yağ asitlerinden zengin besinler; yağlı balıklar (lüfer, istavrit, hamsi), yeşil yapraklı sebzeler (semizotu), yağlı tohumlar (özellikle keten tohumu) ve kuru yemişlerdir (ceviz). Doksanlı yıllarda yayınlanan çalışmalarda Omega-3 takviyesinin kalp sağlığı üzerine olumlu etkilerini olduğu gösterilmiştir. Öte yandan, bu yağ asitlerinin hafızayı güçlendirici etkisinin de olduğunu ileri süren çalışmalar neticesinde bu ürünlerin popülaritesi giderek artmıştır. Omega-3 takviyesi 2012'de ABD'de yetişkinler tarafından kullanılan en popüler ürün olmuştur. Bununla birlikte sonraki yıllarda yapılan çalışmalar, Omega-3 yağ asitlerinin takviyesinin faydalı olmadığına yönelik sonuçlara ulaşmış ve Omega-3 takviyesinin faydalı olup olmadığı tartışmalarına neden olmuşlardır. En son 2018 yılında Omega-3 takviyesi ile yapılan çalışmaların analizinde (77 bin 917 toplam katılımcı, tümü yüksek kalp hastalığı riski altında), Omega-3 takviyesinin ölümcül ya da ölümcül olmayan koroner kalp hastalığı riskini azalttığı gösterilmemiştir" dedi.

Yeni sonuçlar ile eski olanlar arasındaki farkın sebeplerine de değinen Dr. Alioğlu, şunları söyledi: "İnsanları daha fazla deniz ürünleri yemeye iten halk sağlığı mesajları, Omega-3'lerin gıdalardan daha fazla tüketilmesine neden olmuş olabilir. Deniz ürünleri yiyenlerin tükettiği miktarların ötesinde ek Omega-3'lerin de ekstra faydası olmayabilir. Daha fazla insan, yüksek kolesterolü tedavi etmek için statin ilaçları gibi kalp krizi riskini azaltan ilaçlar alıyor. Omega-3'ler modern ilaç tedavisinin ötesinde ekstra faydalar sağlamayabilir."

"Kimler Omega 3 takviyesi kullanmalı?" sorusuna da yanıt veren Dr. Alioğlu, "Özellikle ilaç tedavisine rağmen trigliserit değerleri normalin üstünde olan kişilere omega-3 takviyesi önerilmektedir. Doktor tarafından reçete edilen bu takviyenin önerildiği dozda kullanılması faydalıdır" diye konuştu.