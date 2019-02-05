Doç. Dr. Aydan Çelebiler, ölüm yıl dönümünde anıldı

Dr. Aydan Çelebiler, çalıştığı hastanede düzenlenen bir törenle anıldı.

Tıbbi Biyokimya Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Aydan Çelebiler, iki yıl önce kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti. Çelebiler için ölüm yıl dönümünde çalıştığı hastane olan Medical Park İzmir Hastanesi'nde tören düzenlendi. Ailesinin ve iş arkadaşlarının katıldığı anma töreninde bir konuşma yapan Medical Park İzmir Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Orhan Satılmaz, "Aydan bizim için çok özel bir insandı. Rahmetli Aydan hocamız hastanemiz daha inşaat halindeyken ilk görüşme yaptığımız hekimlerimizden birisiydi. Duruşuyla, nezaketiyle o ilk görüşmemizi dün gibi hatırlıyorum. Aydan hocamız hiçbir zaman enerjisi bitmeyen bir arkadaşımızdı. Aydan çalışkanlığıyla, çalışmasından aldığı o hazla güzel işler yapan bir arkadaşımızdı. Hastanemizin laboratuvarının kurulmasında büyük katkıları olmuştu. Aynı zamanda Talasemi'ye neden olan yeni bir gen bulan ve bu gene 'Hemoglobin İzmir' adını veren idealist bir bilim insanıydı. Bizler onu hiç unutmayacağız" dedi.

Anma töreninden sonra hastane girişinde Doç. Dr. Aydan Çelebiler için lokma dağıtıldı.