Doç. Dr. Boyacı, İzmirli eğitimcilerle bir araya geldi

Dr. Adnan Boyacı, tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili önemli bilgiler verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Boyacı İzmirli eğitimciler ile bir araya geldi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yapmış olduğu ziyarete EBA, AR-GE ve Dijital İçerik Geliştirme bölümlerinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alan Boyacı, yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek başarılı çalışmalardan dolayı bölümlerde görev yapan öğretmenleri kutladı. Cemil Meriç salonunda gerçekleştirilen toplantıya İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Fuat Uğur, Mehmet Büküm, İlker Erarslan, Harun Yazar, Mehmet Yiğit ile çok sayıda öğretmen katıldı. AR-GE bölümünde gerçekleştirilen çalışma ve projelerin sunumunun gerçekleştiği toplantıda uygulamaya konulan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

14 bin 230 akademili veli

3 yıl önce uygulamaya konulan “Mesleki Gelişi Akademisi”ne yaklaşık olarak 50 bin öğretmenin gönüllü olarak katıldığı belirtilirken yine hayata geçirilen “Veli Akademisi”nde 14 bin 230 velinin gönüllü olarak eğitim aldığı belirtildi. Öğrencileri, konusunda ve alanında uzman kişilerle bir araya getirmeyi hedefleyen “İlham Veren Buluşmalar”a ise orta ve lise düzeyinde 147 bin 360 öğrencinin katıldığı belirtilerek uygulanan çalışmalarla İzmir'de disiplin olayların yok denecek kadar azaldığı ifade edildi. İzmir'de 120 okulda spor kulübü kurulması planlanırken şu ana kadar altmış okulda spor kulübünün kurulduğu kaydedildi.

43 bin 520 öğrenci velisine ev ziyareti

"Misafirim Öğretmenim" projesi ile 43 bin 520 aileye öğretmenler tarafından ev ziyareti gerçekleştirilirken, uygulamaya konulan çalışma ile okul ve aile iletişiminin artırılması, devamsızlığın azaltılması, öğrencilerin başarı durumlarının artırılması hedeflendi. Okul aile işbirliğini geliştirmek amaçlı olarak yapılan çalışmalarda 14 okulda görev yapan 253 okul aile birliği çalışanına eğitim verildiği belirtilerek uygulamaya konulan bu çalışmanın yaygınlaştırılacağı ifade edildi. Ayrıca yeni oluşturulan “Danışmem” çalışması ile 7 ay gibi kısa bir sürede 7 bin 200 eğitim içerikli konunun çözüme ulaştırıldığı bilgisi de verildi. 2023 eğitim vizyonu çalışmaları dâhilinde İzmir'de öğrencilerin gönüllü olarak katılabilecekleri yazı atölyesi, Karagöz atölyesi, mutfak sanatları atölyesi, seramik sanatları atölyesi, kukla atölyesi gibi atölye çalışmalarına öğrencilerin özellikle yaz döneminde yoğun ilgi gösterdiği ifade edildi.

"Eğitimde öğretmen açığımız yok"

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Boyacı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 eğitim çalışmaları çerçevesinde okul aile birliği çalışanlarına yönelik 280 bin kişiyi ilgilendiren kurs açıldığını belirtti. Boyacı ayrıca İngilizce öğretmenleri ile gerçekleştirilen yabancı dil eğitiminin geliştirilmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi alırken, "Eğitimin sorunları hemen hemen her bölgede ortak özellikler gösteriyor. İzmir'de yapılan çalışmalar gayet başarılı. Çalışmalarınızı yakından takip ediyorum. Ülkemizde 2023 vizyon çalışmaları çerçevesinde teknolojiyi yakalanan yapılandırıcı eğitim uygulamaya koymak için çalışmalar devam ediyor. Artık eski sorunlarla ilgilenmiyoruz. Eğitimde öğretmen açığımız yok. Yetki gücünden daha çok etki gücünü kullanan eğitimciler başarıyı yakalayabiliyor. Öğretmenlik meslek kanununun hayata geçirilmesi ile öğretmenlerimize gerekli mesleki pozisyonları, kariyer planlamalarının da uygulamaya koyulması hedeflenmektedir. Öğretmenlerimiz kişisel gelişimleri açısından, kendi kişisel gelişimlerine katkıda bulunan eğitimleri tercih ediyorlar. Öğretmenlerimiz için modüler etkinlik kitapları hazırlandı" dedi.

Türkiye'de 650 bin öğretmen eğitime katıldı

Bakanlık tarafından düzenlenen mesleki gelişim çalışmalarına 650 bin öğretmenin katıldığını vurgulayan Boyacı, "Bu sayı cumhuriyet tarihinin bu bağlamda en büyük rakamı. Öğretmenlerimize gelişimleri için uygulamalı, etkinlik içeren ve atölye çalışmalarının olduğu eğitimler verilecek. Öğretmenlerimizin katıldığı eğitimlerin ulusal ve uluslararası sertifikalı programlar olması için çalışmalar yapıyoruz. Harward Üniversitesi ile protokol imzaladık. İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça gibi yabancı dile öğretmenlerimize alacakları eğitim sonunda uluslararası sertifika vermeyi planlıyoruz. Öğretmen akademisi, yönetici akademisi kurularak yapılan iyi çalışmaların paylaşımının sağlanması hedefleniyor. Yeni oluşturulan projelerimizin uluslararası akreditasyonu var” diye konuştu.

İşitme engelli öğrenciler için sessiz kodlama

İzmir EBA bölümünün sunumu da izleyen Doç. Dr. Adnan Boyacı İzmir EBA ekibine teşekkür etti. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü EBA bölümü tarafından uygulamaya konulan özel eğitim öğrencilerine yönelik toplam 42 içerik, geleneksel çocuk oyunları platformu, 2016 yılından beri üretilen 186 eğitim içeriği uygulaması hakkında bilgi verilirken 27 okulda 311 özel eğitim öğrencisine tablet dağıtıldığı ifade edildi. "Köye Robokod Geldi" projesi ile yaşadıkları bölgelerde robotik kodlama kurslarına katılamayan öğrencilere kodlama eğitimi verildiği ifade edilirken eğitimde fırsat eşitliği ilkesinin önemine değinilerek işitme engelli öğrenciler için de sessiz kodlama çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi. Ayrıca özel eğitim öğrencilerinin eğitimlerine yönelik olarak 42 adet dijital öğrenme uygulamasının Milli Eğitim Bakanlığı EBA uygulaması üzerinden Türkiye'de bulunan öğrencilerin kullanımına sunulduğu da ifade edildi.

Otizmle ilgili çalışmalar

Doç. Dr. Adnan Boyacı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesinin ortaklaşa yapmış oldukları özel eğitim çalışmaları hakkında bilgi verirken Cumhurbaşkanlığı Eylem Planı'nın içerisinde de otizmle ilgili olarak çalışmaların yer aldığını ifade etti. Boyacı ayrıca bir yıl içerisinde 100 bin sınıf öğretmeninin otizm ile ilgili olarak mesleki gelişim eğitimlerine katılacağını belirtti.

Anadolu sokak oyunları yeniden canlanıyor

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü EBA ekibi tarafından hazırlanılarak öğrencilerin geleneksel çocuk oyunlarını öğrenebilmeleri için dijital ortama yüklenen içerikleri de inceleyen Boyacı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından halk oyunları çalışmalarına, masallarımıza yönelik çalışmalara önem verdiklerini belirterek Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Anadolu Sokak Oyunları” çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

İzmir dijital içerik geliştirme ekibinin sunumunda yer alan ve öğrencilerde aktif öğrenmeyi hedefleyen etkileşimli kitaplar ile öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kendilerine dağıtılan kitapları tüm dijital ortamlarda kullanabiliyor. Öğrencilerin etkileşimli kitapları herhangi bir dijital ortama yüklemesi yeterli olurken internet ortamı olmayan yerlerde bile öğrenciler yükledikleri kitaplardan ders çalışarak soru çözebiliyor. Bölümlerin sunumlarını izleyen Doç. Dr. Adnan Boyacı gerçekleştirilen başarılı çalışmalar için İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ve ekibine teşekkür etti.

Sevgi vurgusu

Eğitim üzerine gerçekleştirilen çalışmalar ve uygulanan projelerin İzmir' de eğitimi daha ileriye götürmeyi hedeflediğini belirten İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, “Eğitimin birçok saç ayağı vardır. Başarıyı yakalayabilmek için çok farklı alanlarda gayretli ve özverili çalışmalar gerçekleştirmek gerekir. Oysa birçok saç ayağı olan eğitimin tek bir temel unsuru vardır; sevgi. Ülkemizin geleceği için her projesini, hedeflerini sevgi hamuru ile yoğurarak çalışmalarına devam eden tüm eğitimci arkadaşlarımı ve eğitim paydaşlarını göstermiş oldukları üstün gayretten dolayı kutlarım” dedi.