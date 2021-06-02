Doç. Dr. İlker Koçak: “Piezo tekniği burun estetiği korkularını ortadan kaldırıyor”

Koçak, “Piezo tekniğini ile burun estetiği sonrası şişlik ve morluklar kabus olmaktan çıkıyor” dedi.

Burun estetiği olmak isteyen kişilerin ameliyat öncesinde en sık endişe duydukları konu, ameliyat sonrası yüzde ve göz çevresinde oluşan şişlikler ve morluklardır. Doç. Dr. İlker Koçak, bu anlamda burun estetiği ameliyatları sonrası göz çevresinde oluşan bu şişlik ve morlukların, Piezo cerrahisi ile artık kabus olmaktan çıktığını dile getirdi.

Piezo cerrahisi nedir?

Piezo cerrahisi hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunan Doç. Dr. İlker Koçak, “Piezo cerrahisinin temelinde yatan mekanizma, kemiklerin 3 boyutlu ses titreşimleri ile kesilmesi ya da şekillendirilmesidir. Dünyada bu yöntem beyin cerrahları, ortopedi cerrahisi, çene cerrahisi ve diş hekimleri tarafından kemiklere müdahale sırasında sıklıkla uygulanmaktadır. Ülkemizde ise daha çok diş hekimleri ve çene cerrahları tarafından kullanılan bu yöntem son 6 yıldan beri burun estetiğinde de kullanılmaktadır'' dedi.

Avantajları nedir?

Doç. Dr. İlker Koçak tedavi yönteminin avantajları hakkında da, “Piezo cerrahisi sadece kemik dokuya seçici olduğundan işlem sırasında kesme ve şekillendirme sadece kemik dokuda oluşmakta, yumuşak dokuda ve damarlarda bir hasar meydana gelmemektedir. Kanama ise minimum seviyede olmaktadır. Yapılan çalışmalarda ve bizim gözlemlerimizde, piezo cerrahisi ile yumuşak doku ve damar hasarı olmadığı için ameliyat sonrası morluk ve şişlik yok denebilecek kadar az olmakta, kişiler günlük yaşantısına erkenden dönebilmektedir” şeklinde konuştu.

Piezo cerrahisi olmazsa olmaz mı?

Doç. Dr. İlker Koçak, “Son olarak şunu da belirtmem gerekiyor, piezo cerrahisi konforu arttıran bir yöntem olmakla beraber ameliyat sonucunu doğrudan etkileyen bir yöntem değildir. Piezo cerrahisi ile burun ameliyatı sonucum daha iyi olacak diye bir algı oluşmamalı'' dedi.