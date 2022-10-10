Doç. Dr. Kara ve ekibi, yurt dışından gelen doktorlara eğitim verdi

Dr. Cemal Kara ve Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aydın Öztürk, Uzm. Dyt. Buse Fırtına ile Dyt. Ezgi Seviç'ten oluşan ekibiyle yurt dışından gelen genel cerrahi uzmanlarına obezite cerrahisi ve obezite cerrahisinden sonra beslenme konularında eğitim verdi.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen eğitimde; İran, Tunus, Cezayir ve Lübnan'dan gelen 17 genel cerrahi uzmanı doktorlar, Doç. Dr. Cemal Kara, Op. Dr. Aydın Öztürk, Uzm. Dyt. Buse Fırtına ve Dyt. Ezgi Seviç ile bir araya geldi.

Obezite ekonomik yükü artırıyor

Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aydın Öztürk, obezitenin dağılımı ve görülme sıklıkları hakkında bilgiler verdi. Obezitenin devletlere ekonomik olarak çok büyük maliyetlere yol açtığını belirten Op. Dr. Öztürk, "Ülkeler obez hastaların tedavisi için yılda 300 milyon dolar harcıyorlar. Obezite cerrahisi ülkelerin sağlık politikası haline gelse bu kadar büyük yükler oluşturmaz" dedi.

15 yıllık tecrübe

Obezite cerrahisinde 15 yıla varan tecrübesinin olduğunu ifade eden Doç. Dr. Cemal Kara, obezite cerrahisinden edindiği tecrübeleri katılımcılarla paylaştı.

Obezite cerrahisi için hastanın hem psikolojik hem sosyal açıdan hazır olması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Cemal Kara, "Obezite cerrahisi tek başına cerrahın yapabileceği bir iş değildir. Bu anlamda hemşireniz, diyetisyeniniz, hasta bakıcısınız, hastanız, cerrah olarak siz bütünüyle uyumlu olarak çalışırsanız başarı oranınız daha da artacaktır" diye konuştu.

Cerrahi sonrası beslenme

Eğitimin ikinci bölümünde Uzm. Dyt. Buse Fırtına, obezite cerrahisinden sonra oluşabilecek beslenme komplikasyonları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Dyt. Ezgi Seviç ise obezite cerrahisi sonrası beslenmenin nasıl olması gerektiğini anlattı. Doç. Dr. Cemal Kara, Op. Dr. Aydın Öztürk, Uzm. Dyt. Buse Fırtına ve Dyt. Ezgi Seviç'in yaptığı sunumların ardından uygulamalı eğitime geçildi. İran, Tunus, Cezayir ve Lübnan'dan gelen 17 cerrahlar ameliyathanede gözlem yaparak, cerrahi prosedürü izledi.