Doğal taş ihracatçıları Dubai ve Muskat'tan Orta Doğu pazarına odaklanacak

Doğal taş sektöründe ihraç pazarlarını çeşitlendirerek, 2023 yılı hedeflerine ulaşmak isteyen Ege Maden İhracatçıları Birliği, petrol zengini Orta Doğu pazarındaki konumunu güçlendirmek, Orta Doğu ülkelerindeki projelere işlenmiş Türk doğal taşı ihraç etmek için Dubai'deki fuara adeta çıkarma yapacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve içinde bulunduğu bölgenin yapı ve inşaat sektöründeki önemli fuarlardan biri olan Dubaı Bıg 5 Show 2018 Fuarı'na başta; Türkiye, Çin, İtalya, BAE, Almanya, Suudi Arabistan, İspanya, Fransa, Belçika, Mısır ve Hindistan olmak üzere 62 ülkeden katılım sağlanıyor.

Türk firmaları fuara yapı; malzemeleri, inşaat, panel, mermer, kauçuk ürünler, hazır beton elemanları, prefabrik, iş makineleri, ısıtma, soğutma, havalandırma gibi yapı sektörünün tüm alanlarındaki ürünleri ile katılım sağlarken, Türkiye ziyaretçiler için önemli bir ülke konumunda bulunuyor.

26-29 Kasım 2018 tarihlerinde düzenlenen Dubai Bıg 5 Show 2018 Fuarı ile eş zamanlı düzenlenecek olan "Dubai Sektörel Ticaret Heyeti" ile Türk doğal taş sektörünün bu fuara katılan ithalatçılarla ikili iş görüşmeleri yapması, Orta Doğu pazarında rekabetçi gücünün artırılması ve 2023 yılı ihracat hedeflerine ulaşılması için Türk doğal taşının tanıtılması, firmaların mevcut pazar payının artırılması, katma değerli ürün üretiminin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Orta Doğu ülkelerinde projelere Türk doğal taşı satmak istiyoruz

Türkiye'nin dünya doğa ltaş rezervlerinin yüzde 35'ine sahip olduğunu belirten Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, dünya doğal taş ihracatının 20 milyar dolar seviyesine ulaştığını kaydetti. Kaya, "Türkiye doğaltaş rezervleri ile kıyaslandığında 7-8 milyar dolar ihracat rakamına ulaşabilecek potansiyele sahip. Mevcutta ise 2.2 milyar dolar ihracatımız var. Bu ihracatımızı 7 milyar dolara çıkarmak için belirlediğimiz hedef pazarlara yönelik tanıtım organizasyonlarımızı sürdürüyoruz. Petrol zengini Orta Doğu pazarında yatırımlar devam ediyor, inşaat sektörü canlılığını koruyor. Bu ülkelerdeki projelere işlenmiş ürün ihraç edeceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

2018 yılı mart ayında Çin'in Xiamen şehrinde düzenlenen Xiamen Doğal taş ve Teknolojileri Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu gerçekleştirdikleri bilgisini veren EMİB Başkanı Kaya, Türkiye'nin doğal taş ihracatını arttırmak için 2018 yılı içinde gerçekleştirdikleri diğer önemli organizasyonları ise şöyle sıraladı:

"İzmir Marble Fuarı kapsamında 'Ticaret Heyeti Organizasyonu' yaptıktan sonra; İngiltere, Avustralya ve İtalya'ya başarılı ticaret heyeti organizasyonlarımız oldu. Dubai ve Muskat Ticaret Heyeti Organizasyonları ile katılan ihracatçı firmalarımızın ihracat hacimlerini artırmaları, orta vadede ise çarpan etkisi yaratarak deneyimlerini diğer sektör paydaşlarına aktararak sektörün rekabetçi gücünü artırmaları için itici güç oluşturmalarını bekliyoruz."

Orta Doğu'ya doğal taş ihracatı 280 milyon dolara ulaştı

Türkiye'den Orta Doğu ülkelerine 2017 yılının ocak-ekim döneminde 271 milyon dolarlık doğal taş ihraç edilmişken, 2018 yılının 10 aylık döneminde Orta Doğu'ya gerçekleştirilen doğal taş ihracatı 280 milyon dolara ulaştı.

Suudi Arabistan 85 milyon dolarlık Türk doğal taşı tercihi ile zirvede yer alırken, Irak'a 51,5 milyon dolarlık Türk doğal taşı gönderildi. İsrail 49,6 milyon dolarlık doğal taş ihracatı ile üçüncü sırada yer alırken, bu ülkeleri Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Lübnan, Ürdün, Suriye, Umman takip etti.