Doğal taş ihracatçıları Hindistan'dan ihracat bağlantılarıyla döndü

Türkiye'nin yer altı zenginliklerini ekonomiye kazandıran, yaptığı katma değerli ihracatla Türkiye'nin dış ticaret açığının kapanması için çabalayan doğal taş ihracatçıları, Hindistan seferinden yeni ihracat bağlantılarıyla döndü.

İki yılda bir gerçekleştirilen Stonemart, 10th International Stone Industry Exhibition Fuarı, bu yıl 10. kez düzenlendi. Fuara yaklaşık 15 metrekare alanda 425 firma katılırken, 25 bin kişi ziyaret etti. Fuara tüm üretici, ihracatçı, ithalatçı, tasarımcı ve sektördeki tüm taraflar katıldı. Türkiye, fuara milli katılım alanında toplam 2 bin 884 metrekare stantta 61 firma ile katıldı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) tarafından, 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Hindistan'ın Jaipur kentinde düzenlenen Stonemart, 10th International Stone Industry Exhibition Fuarı ile birlikte eş zamanlı olarak düzenlenen Ticaret Heyeti Organizasyonuna 9 firma katılarak, hem Hindistanlı doğal taş ithalatçılarıyla hem de Stonemart, 10th International Stone Industry Exhibition Fuarı'na dünyanın dört bir tarafından gelen doğal taş ithalatçılarıyla verimli ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan yazılı açıklamaya göre; Hindistan'ın doğal taş ithalatında kotaları kaldırması sonrasında Türk doğal taş sektörü için öncelikli pazarlardan biri haline geldiğine dikkati çeken Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, en büyük ihraç pazarları Çin pazarındaki daralmayı Orta Doğu, Amerika ve Hindistan'a yapacakları ihracat artışıyla kapatmayı ve ihracat hedeflerine ulaşma amacında olduklarını kaydetti.

Doğal taş ihracatında hedef 7 milyar dolara ulaşmak

Ege Maden İhracatçıları Birliğinin 2018 yılında İtalya, Dubai ve Muskat'a başarıyla sektörel ticaret heyeti organizasyonu yaptığı bilgisini veren EMİB Başkanı Kaya, "Doğal taş sektöründe ihraç pazarlarımızı çeşitlendirmek için çalışıyoruz. Hedefimiz, dünya doğal taş rezervlerinin yüzde 35'ine sahip olan Türkiye'nin, dünya doğal taş ihracatından da en az yüzde 35 pay alması. Bu da bugün 2.2 milyar dolar seviyesinde olan doğal taş ihracatımızı 7-8 milyar dolar aralığında çıkması anlamına geliyor. Amacımız, 2023 yılına kadar bu hedefe ulaşmak" şeklinde konuştu.

Hindistan Sektörel Ticaret Heyeti programına katılan 9 Türk firması heyet programının ilk günü 32 yabancı alıcı firmanın katılım sağladığı ikili görüşmelerine katılırken, programın ikinci günü fuarı gezdi. Fuar sırasında Hindistan'da doğal taş sektöründe önemli ve en büyük ithalatçılar arasında yer Classic Marble, Agersan Marble&Stone, Madhusudan Marble ve Drom Marble firmalarının stantları heyet tarafından ziyaret edildi ve firmaların üst düzey yöneticileriyle görüşme imkanı yakalandı.

Türk doğal taş ihracatçıları 3. gün ise Hindistan'da doğal taş sektöründe en önemli ithalatçıların bulunduğu Kishangrah bölgesinde RK Marble, A Class Marble, Eveshine Marble ve Square Feet firmalarını fabrikalarını, üretim yerlerini en üst düzey yöneticilerin katılımıyla ziyaret etme fırsatı yakaladı.