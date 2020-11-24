Doğal taş ihracatçıları Vietnam'a odaklandı

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) tarafından düzenlenen Vietnam Sanal Doğal Taş Sektörel Ticaret Heyeti'nin açılış töreninde, Vietnam'ın doğal taş sektörü için önemli bir pazar olduğu belirtilerek Türkiye'nin mevcut ihracat rakamının, en kısa sürede 1 milyar doların üzerine çıkması gerektiği vurgulandı.

Türkiye'nin ihracatta yıldız sektörlerinden doğal taş sektörü, pandemi döneminde fiziki fuarlar ve ticaret heyetleri iptal olunca sanal pazarlamaya yöneldi. Ege Maden İhracatçıları Birliği, 24-26 Kasım tarihlerinde Vietnam'a yönelik Sektörel Sanal Ticaret Heyeti düzenliyor. Vietnam Sanal Doğal Taş Sektörel Ticaret Heyeti'nin açılış törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye'nin Hanoi Ticaret Ateşesi Burak Cihan Ürkmez ve Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya katıldı.

Hedef 1 milyar dolar üzeri ihracat

TİM Başkanı İsmail Gülle, Vietnam'ın 100 milyona yaklaşan nüfusu, 253,5 milyar dolarlık ithalatı ile üretici kimliğinin yanı sıra ciddi bir ithalatçı olmasıyla da öne çıkan bir pazar olduğunu söyledi. Gülle, “Özellikle 2015'de 165 milyar dolar olan ithalatın sadece 4 yıl gibi kısa bir zaman dilimi içerisinde yüzde 53'lük bir artışla 253,5 milyar seviyesine gelmesi, Vietnam pazarının potansiyelini oldukça net bir şekilde gösteriyor. Son yıllarda ekonomisi hızla gelişen Vietnam'da yükselen orta sınıf, ciddi bir iç talebi oluşturuyor. 222 ithalatçı ülke arasında 20. sırada bulunan Vietnam ile ikili ticaretimizi incelediğimizdeyse, ülkemizin 2019 yılında Vietnam'dan 1,5 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirirken, ihracatımızın 339 milyon dolarla sınırlı kaldığını görüyoruz. Mevcut ihracat rakamımızı, en kısa sürede 1 milyar doların üzerine çıkarmalıyız. Bugün gerçekleşen Vietnam Sanal Ticaret Heyetimiz, inanıyorum ki hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda önemli bir adım olacaktır” diye konuştu.

“Bu pazarı kesinlikle değerlendirmemiz gerekiyor”

Vietnam'a olan ihracatımızda; makine ve cihazlar, pamuk ve pamuklu mensucat, sentetik liflerden dokunmuş mensucat, inorganik kimyasallar, ilaçlar, motorlu taşıtların aksam ve parçaları ile doğal taş ürün gruplarının öne çıktığını kaydeden Gülle, şöyle devam etti: “Her platformda tüm sektörlerimize dile getirdiğimiz üzere; Asya bölgesi sadece bir üretici değil, aynı zamanda ciddi bir tüketici. Hızla büyüyen ve tüketim alışkanlıkları değişen bu pazarı kesinlikle değerlendirmemiz gerekiyor. Bu sebeple, Vietnam'ı hedef olarak seçen bu önemli sanal ticaret heyetinin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi, başta Jak Başkanımız ve Mevlüt Başkanımız olmak üzere ayrıca kutluyorum.”

“Vietnam'ın yüzde 10'a yakın büyümesi bekleniyor”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de şu ifadelere yer verdi: “Pandemi küresel ekonomiyi etkilemeye devam ederken, biz farklı pazarlara açılma ve mevcut pazarlardaki potansiyelimizi artırma mücadelemize devam ediyoruz. Küresel büyümenin yavaşladığı, tedarik zincirlerinin salgından ve ticaret savaşlarından etkilendiği bu zamanlarda imzalanan Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (RCEP), ileriye dönük büyük bir adım oldu. 10 ASEAN ülkesinin yanı sıra Çin, Japonya, Avustralya, Güney Kore ve Yeni Zelanda'nın da dahil olduğu RCEP, 2,1 milyarlık nüfusu kapsıyor. Küresel gayri safi yurt içi hasılanın da yüzde 30'una tekabül ediyor. Anlaşmaya dahil olan ASEAN ülkesi Vietnam'ın doğal taş pazarının 2018-2021 yılları arasında yüzde 10'a yakın büyümesi bekleniyor. Ocak-ekim döneminde 185 ülkeye 1 milyar 394 milyon dolarlık doğal taş ihracatı gerçekleştirdik. Vietnam'a ise doğal taş ihracatımız 2 milyon 447 bin dolara ulaştı. Haziran ayından bu yana birçok sektörümüzle Türkiye'de ve dünyada dijital fuarcılıkta ilklere imza attık, dünyanın birçok ülkesine sanal ticaret heyetleri düzenleyerek yeni bir ticaret ekseni oluşturduk. Büyük bir çabayla ihracat menzilimizi genişletmeye ve dünyanın her pazarında güçlü pozisyon almaya odaklandık. Vietnam'a 3 gün sürecek sanal doğal taş ticaret heyetimiz, firmalarımıza yeni iş birlikleri ve ortaklıklar için önemli bir ayrıcalık ve avantaj sağlayacaktır.”

“Madencilik sektörü büyük sıkıntı yaşadı”

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, “EMİB olarak 2019 yılında yüzde 3'lük ihracat artış hızıyla 946 milyon dolar döviz geliri elde etmiştik. 2020'ye de büyük umutlarla girmiş ve ihracatta 1 milyar doları aşma hedefi koymuştuk. Nitekim ocak ayında yüzde 22'lik artış ve 76,5 milyon dolar gelirle iyi bir başlangıç yaptık. Covid-19 pandemisi tüm sektörler gibi madencilik sektörünü de etkiledi. 2020 yılı şubat ve mart aylarında yüzde 50'ye varan oranlarda düşen ihracatımız nisan ayından itibaren normalleşmeye başladı. Ocak-ekim 2020 döneminde ise Türkiye geneli maden ihracatımız yüzde 6'lık 3,360 milyar dolar olarak gerçekleşti. Doğaltaş özelinde ihracatımız ise ocak-ekim 2020 döneminde yüzde 9'luk kayıpla 1 milyar 395 milyon dolar olarak gerçekleşti. Blok doğaltaş ihracatımız da bu dönemde Çin pazarındaki talep düşüklüğü nedeniyle yüzde 28 kayıpla 526 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2020 yılının ocak-ekim aralığında, Ege Maden İhracatçıları Birliğinin kayda aldığı maden ihracatının 2019 yılının ocak-ekim dönemine göre yüzde 1,5 azalışla 768 milyon, doğaltaş ihracatı ise yüzde 4 azalışla 472 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ülkemiz madencilik sektörünün en önemli pazarları başta ihracatımızın yüzde 40'ını yaptığımız Çin olmak üzere AB, ABD ve Orta Doğu ülkeleridir. Çin'e ihracatımızın tamamen durması, diğer ülkelerde siparişlerin bekletilmesi dolayısıyla madencilik sektörü büyük sıkıntı yaşadı” sözlerine yer verdi.

“Neden Vietnam?”

Vietnam pazarının neden seçildiği ile ilgili bilgi veren Kaya, şunları söyledi: “Vietnam, öncelikle Covid-19 salgını ile mücadelede başarılı olan ve vaka sayısını ciddi anlamda düşüren ülkelerden. 100 milyon nüfusu olan ülkede yılbaşından bu yana toplam vaka sayısı bin 300. Salgın sürecinde özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Çin'e alternatif üreticilere yönelmesi ile ülke önemli miktar yabancı sermaye yatırım aldı. Dolayısıyla kişi başı gelir seviyesi artıyor. 2020 için beklenen büyüme oranı yüzde 2,2 2021 için ise yüzde 6,8. Geçtiğimiz günlerde imzalanan dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması olan RCEP ülkeleri içerisinde yer alıyor. 2018-2021 yılları arasında Vietnam doğaltaş pazarının yüzde 10'a yakın büyümesi bekleniyor. 2017 yılında 128 milyon dolar olan doğaltaş ithalatları 2019 yılında 175 milyon dolara çıktı. Yönetim kurulumuzla yaptığımız değerlendirmede tüm bu verileri göz önünde bulundurarak Vietnam pazarına yönelik olarak yapacağımız sanal ticaret heyetinin verimliği olacağına karar verdik.”

İşlenmiş mermer ihracatımızı arttırmalıyız

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye'nin 2019 yılında 1.9 milyar dolar, 2020 yılının Ocak – Ekim döneminde 1.4 milyar dolar doğal taş ihraç ettiğini, doğal taş ihracatının yüzde 9,4 düşmesine karşın, doğal taş ihracatında işlenmiş doğal taşın payının yüzde 58'e yükselmesinin sevindirici olduğunu ifade etti. "İşlenmiş mermer ihracatımızı arttırmalıyız" diyen Turagay, şunları söyledi: "Dünya doğal taş ihracatı 17 milyar dolar. Türkiye, Çin ve İtalya'dan sonra üçüncü sırada. Türk doğal taş sektörü 1.9 milyar dolarlık ihracata karşın, sadece 80 milyon dolar ithalat yapıyor. Dış ticaret fazlası bakımından Çin'den sonra dünya ikincisi konumunda. Dünya doğal taş rezervlerinin yüzde 30'ü Türkiye'de büyük potansiyele sahibiz. Türkiye'nin doğal taş ihracatı 2020 yılının Haziran – Ağustos döneminde, Mart – Mayıs dönemine göre yüzde 33 artış gösterdi. Olumlu bir trend var. Doğal taş sektöründe Çin'e bağımlı yapımızın değişmesi lazım. 2020 yılında doğal taş ihracatında ABD pazarına yüzde 10, Suudi Arabistan'a yüzde 33 artışlar var. Bunlar sevindirici. Vietnam, 26 trilyon dolarlık RCEP ülkelerine üye. Bölgenin yükselen yıldızı. RCEP anlaşmasıyla Vietnam daha da önem kazanacak. Vietnam'ın 271 milyar dolar ithalatında 339 milyon dolar payımız var. İthalatlarında 31. Sıradayız. 1.5 milyar dolar ithalatımız var. Çok büyük dış ticaret açığı veriyoruz. Vietnam'ın büyük ithalat potansiyelini değerlendirmeliyiz. Yeni dijital ticarete çok hızlı uyum sağladık 44 ülkeye sektörel dış ticaret heyeti düzenledik.. 6 sanal fuar yaptık. Dijitalleşmenin avantajlarını iyi kullanıyoruz. 2020 yılında elektronik ticaret yüzde 64'lük artışla 91 milyar TL'ye çıktı. 2 milyar dolar elektronik ticaret ihracatı yaptık. Dünya'da elektronik ticaret 3.5 trilyon dolar, bunun 1.5 trilyon doları ülkeler arası yapıldı. 2021 yılının 2020 yılından daha iyi olacağına inanıyoruz."