Doğal taş sektöründe Marble İzmir Fuarı heyecanı

Pandemi döneminde İZFAŞ tarafından düzenlenen ilk fiziksel fuar olan Marble İzmir Fuarı, 28 Ağustos tarihine kadar Fuar İzmir'de sürecek. Açılış töreninde, sektörün 200 milyar dolar ihracat rakamına ulaştığı, hedefin ise 5 yıl içerisinde bu rakamı 300 milyar dolara çıkarmak olduğu vurgulandı.

Sektörün ihracat kapısı Marble İzmir Fuarı, pandemi döneminde İZFAŞ tarafından düzenlenen ilk fiziksel fuar olarak kapılarını açıyor. Renk ve desen çeşitliliği ile dünya ticaretinin lideri olan Türk doğal taşının, küresel alıcılar ile buluştuğu 26. Marble İzmir - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı; alım heyeti ve ziyaretçi çalışmaları, tasarım yarışma ve uygulamaları, uluslararası ve bilimsel etkinlikleri ile sektör için yeni fırsatlar sağlamaya devam ediyor. Sektör temsilcileri 2 yıl aradan sonra yeni anlaşmalara imza atacak. Bu yıl yurt dışından gelecek mimar, müteahhit ve proje yöneticilerinden oluşan nitelikli ziyaretçi kitlesi ile dikkat çeken 26. Marble İzmir Fuarı, sektörü ve fuarı başarıya taşıyacak. Fuar, Ticaret Bakanlığı himayelerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenleniyor.

Geniş katılımlı fuar

Törende konuşan İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, “Çok şükür ki fuarda bir aradayız. Kaynaklarımızı pazara aktaran da ileten de ihracatçılarımız, üreticilerimizdir. Onları bir araya getiren de bu güzel fuarlardır. Alın terini akıl teriyle pazara iletmek ve en güzel şekilde değer katmak en güzel sonuçtur” derken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu da, “Marble İzmir Fuarı, Türkiye doğal taş ihracatının da can damarıdır. Marble İzmir'in ilk yılında toplam doğal taş ihracatımız 77 milyon dolardı. 25.'si düzenlenen fuarın da katkısı ile Türkiye'nin doğal taş ihracatı 2 milyar dolara çıkmıştır. Üstelik son 10 yılda doğal taş ihracatı, Türkiye ekonomisine yaklaşık 20 milyar dolarlık katkı sağlamıştır. 2021 yılında bugüne kadar yaklaşık 4.5 milyon ton ihracat yaptığımız kayıtlara geçmiştir. Marble İzmir Fuarı, sektörde sağladığı ekonomik kaldıraç etkisinin yanında hem kentimiz hem de sektör açısından bir etkileşim üssü olma mahiyetini kazanmıştır. 25. Marble İzmir Fuarı'nın rakamlarına baktığımızda bu nitelik açıkça görülebilir. Yurt içinden ve 28 farklı ülkeden bin 77 katılımcıya, yaklaşık 15 bini farklı ülkelerden olmak üzere 80 bin ziyaretçiye, 732 alım heyetine, 10 binden fazla ikili görüşmeye ev sahipliği yapan bir organizasyon hem kentimiz hem ülkemiz açısından çok net olarak bir etkileşim merkezidir” dedi.

Hedef, 300 milyar dolar ihracat

Kürsüye çıkarak sektör hakkında önemli açıklamalarda bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ise “Yüzde 100 cari fazla veren bu sektörümüz gidecek yolu olduğunun bilincindeyiz. Bu yüzden bu organizasyonlarla şu anda Türkiye'nin konjonktürel olarak tedarikte çok önemli bir merkez pozisyonu alması ve bunu sürdürülebilir kılması ile birlikte başkanlarımızın koymuş olduğu hedefleri, istedikleri, gönülden geçenleri gerçekleştirmek adına el birliği ile çalışacağız. Zor bir dönemdi. Allah bir daha yaşatmasın. Zor bir dönemi, ihracat ailesi olarak başarı ile geçirdik. Ülkemizin morale ihtiyacı olduğu anda bu büyük ihracat ailesi, her ay sonu açıkladığı başarılı ihracat rakamlarıyla ülkemizin yüz akı oldular. 200 milyar dolar ihracatı hep istedik ve bunu temmuz ayı itibariyle gerçekleştirdik. Hedefimiz, 5 yıl içinde 300 milyar dolar ihracatı yakalamak. Bunu yakalayacağımıza yürekten inanıyoruz. Hükümetimiz, ihracat ailesine her aşamada destek verdi. İhracat için verilen hiçbir emek boşa gitmedi. Gurur duyuyoruz. Hedefimizi, hayalimizi, gönlümüzden geçenleri büyük ihracat ailemizle gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“Yeni bir Maden Kanunu çalışması içindeyiz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç de, “MAPEG olarak bu yönde istihdamı düşünen ve bu yönde yatırım yapmak isteyen madenci arkadaşlarımızın ruhsatlarını tanzim ederek, sonra da denetlemelerini, varsa hukuki ve mevzuat anlamında eksikliklerini gidererek önlerini açma gibi bir görevimiz var. Sürdürülebilir madencilik ve madencilerimizin güvence istediği bir ruhsatla yola devam etmelerini sağlama ve önlerini açacak yeni bir Maden Kanunu çalışması içindeyiz” ifadelerini kullandı.

“İlk defa 200 milyar doları sınırı aşıldı”

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Volkan Ağar, “Pandemi etkisiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz ihracatında da 2020'nin ikinci çeyreğinde ciddi oradan gerileme yaşanmış ancak aynı yılın 3. ve 4. çeyreği ile birlikte çok hızlı bir toparlanma ve artış trendi başlamıştır. 2020 yılının son çeyreğinde ise ihracatımız 50 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Pandemiden kaynaklı olarak her ne kadar karamsar bir tablo çizilmiş olsa da 2020 yılında 169.7 milyar dolarlık ihracatla yılı kapatmayı başardık. 2021 yılında ise yılın ilk yarısını rekorlarla kapatmak suretiyle cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık. Temmuz ayı ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.2 artışla 16.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. 9 günlük Kurban Bayramı tatili dikkate alındığında iş günü bazında ihracat tutarı çok iyi bir performans ortaya koydu. Ocak-temmuz ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 121.4 milyar dolara yükseldi. Son 12 aylık ihracatımız da 201.5 milyar dolara yükselerek yeni bir cumhuriyet tarihi rekoruna imza atmış olup ihracatımızda ilk defa 200 milyar doları sınırı da aşıldı. Aynı döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yıla göre 5.6 puan artışla yüzde 82.7'ye çıktı. Bu şekilde ihracatımızda 2020 yılının son çeyreğinde başlayan bu büyüme trendi, 2021 yılında da hız kesmeden devam etti” sözlerine yer verdi.

“İhracatta inanılmaz rekorlar kırdık”

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, şunları söyledi:

“Biz sektör olarak 16 STK bir araya gelip bir ilki başlattık. 83 milyonun sahip olduğu değerleri onurlu kiracı anlayışıyla ‘bu cevherleri nasıl işleriz, bir sezaryen mantığıyla nasıl katkı sağlarız' dedik ama bu konuda sürdürülebilir madencilik mottomuız var. İnsan ve çevre konusunda her türlü tedbiri almayı şiar edindik. Her sektörün yanlışları olur ama madencilik sektöründe bir yerde kaza olunca tüm madenciliğe mal ediliyor. İnanılmaz bir algı var. İtalya'da bloklar ihracata gittiğinde İtalyanlar gurur duyarken biz maalesef bunu başaramadık. Bizden çok ülkeyi sevdiğini iddia eden çevrecilerle değil ama çevrecilerimizle, tüm paydaşlarımızla bir sorun varsa çözebiliriz. Söz veriyoruz asla sahadan sizi yanıltacak bir tek sorunu getirmeyeceğiz. Keşkelerimizi tüketerek getireceğiz. Almanya ve Japonya, devrimlerini nasıl madenleri ile yaptıysa biz de o gün geç kaldık diye bugün durmak zorunda değiliz. İnsanı ve çevreyi önceleyen mantıkla bunu başarabilecek irademiz var. Geldiğimiz güzel bir yol var. Bu, sizlerin amasız bizi dinlemenizle mümkün. İhracatta inanılmaz rekorlar kırdık. Türkiye'nin 2022 ocak-temmuz ihracatı, 2020 ocak-temmuz dönemine göre yüzde 48.3 artırdı. 3 milyon 294 milyon oldu. Bizim madenlerdeki stoklarımıza baktığımızda 22 milyar dolar olan dünyadaki doğal taş pazarından 7 milyarı almamız gerekiyor. Aksilikler olmasa 15 milyar dolara da çıkabilirdik.”

“2 yıldır Marble İzmir Fuarı için çalışıyoruz”

İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı da şunları söyledi:

“Bugün 2 yıl aradan sonra fuarımızın kapılarını açıyoruz. Sektörün ilk ihracat kapısı olan Marble İzmir Fuarı, ülkemizin en önemli gurur kaynaklarından biri. Marble İzmir Fuarı ilk düzenlendiğinde 77 milyon dolar olan ihracat rakamı, bugün 2 milyar doları aşıyor. Türkiye ihracatına 26 yılda 20 milyar dolar üzerinde katkı sağlayan tüm sektörümüzü selamlıyorum. Türkiye; renklerin, farklı desenlerin yenilendiği bir coğrafya. İZFAŞ olarak bu gücümüzü dünyaya taşımak için 2 yıldır Marble İzmir Fuarı için çalışıyoruz.”

İhracat rakamlarında yılın son çeyreğine fuar katkısı

Düzenlendiği tarihten bugüne dek Türkiye doğal taş ihracatına büyük katkılar sunan fuar, alım heyeti ve ziyaretçi çalışmalarıyla sektör için yeni ticaret kapıları açmaya devam ediyor. Her yıl Marble İzmir Fuarı kapsamında düzenlenen Alım Heyeti Programı'na Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) getirdikleri ülkelerle destek veriyor. Birlikler tarafından organize edilen Alım Heyeti Programı'nda getirilen ülkeler arasında sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, İtalya, Umman, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya yer alıyor. İZFAŞ tarafından organize edilen Alım Heyeti Programı kapsamında ise Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Cezayir, Fransa, Filistin, Gürcistan, Hollanda, İran, İsrail, Katar, Kuveyt, Kosova, Libya, Lübnan, Mısır, Polonya, Romanya, Ürdün ve Yunanistan'dan katılım gerçekleşiyor. Yılın son çeyreğine girerken 2021 yılı ihracat rakamları, fuar ve sektör birliği ile güçlenecek.

Kongreye rekor katılım

Fuar, ticaretin yanı sıra bilimsel kongre ve etkinlikleri, sanal gerçeklik deneyimleri, kültürel ve teknik gezileri, tasarım yarışması ve daha pek çok organizasyonu ile dikkat çekiyor. 2 yılda bir düzenlenen Uluslararası Taş Kongresi, 24 Ağustos Salı günü Mimarlık Merkezi'nde kapılarını açtı. Geçtiğimiz yıllarda bilimsel ağırlıklı oturumlarla gerçekleşen kongre, bu yıl farklı disiplinlerin yer alması ile çeşitleniyor. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Macaristan, Portekiz ve Türkiye'den konuşmacıların yer aldığı kongreye; bilim insanlarının yanı sıra mimar, taş üreticisi, uygulamacı ve kullanıcılar da katılım gösteriyor. 12 oturum, 5 panel, 81 konuşmacı ve 29 moderatörden oluşan kongreye 300'ü aşkın kayıt gerçekleşti. Bilim insanları ile doğal taş sektörünün tüm temsilcilerini bir araya getirmeyi amaçlayan kongrede, Türk doğal taşının işlenme sürecine ilişkin son teknolojiler değerlendirilecek. Kongre sürecinde 3D, VR deneyimler ve sanal gerçeklik sunumlarının gezilerle desteklenmesi ile katılımcılara binlerce yıllık teknikler, mimari uygulamalar ve günümüz üretim ortamları tanıtılacak.

Kıtalararası çağrıya yanıt var

Doğal taşa küresel marka değeri katmayı hedefleyen Dünya Taş Zirvesi (WSS), 26 Ağustos tarihinde kıtalararası çağrısına yanıt bulacak. “Uluslararası Doğal Taş Sektörünün Bugünü ve Geleceği” adı altında gerçekleşecek zirveye; Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, İran, İspanya, İtalya, Kosova, Polonya, Rusya, Tunus, Türkiye ve Yunanistan'dan katılım olacak. Ülkelerin taş birliklerinden temsilciler, Türkiye'nin tüm dünyaya doğal taş üssü olması gerektiğini ele alacak.

Sektör genç tasarımcılar kazanıyor

Fuar etkinlikleri kapsamında Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması bu yıl üçüncü kez gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıl ön elemesi yapılan yarışmada, 16 yarışmacının 17 ürünü hayata geçirildi. Ürünlerin üretimi, Türk doğal taş sektörüne yön veren ve fuar katılımcısı olan firmalar tarafından gerçekleştirildi. Yarışmanın finali, fuar açılış günü olan 25 Ağustos Çarşamba günü yapılacak. Platform sonucunda genç ve ilginç fikirler, doğal taşa yönelik proje ve tasarımlarını, sektörle işbirliği yaparak Marble İzmir Fuarı sırasında Fuar İzmir'de sergileme olanağı elde ediyor.

Güvenli hizmet belgesi aldı

Değişen ve gelişen dünya koşularına alternatif çözüm önerileri sunan İZFAŞ, geçtiğimiz mart ayında TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazanan ilk kurumlardan biri oldu. 2020 yılında düzenlenemeyen Türkiye'nin en büyük ihtisas fuarı 26. Marble İzmir, pandemi döneminde İZFAŞ tarafından Fuar İzmir'de düzenlenen ilk fiziksel fuar olarak kapılarını açıyor. Fuar, pandemi koşulları gereklerine uygun TSE güvenli hizmet belgesi kapsamı ile düzenleniyor. Ziyaretçi girişleri dört gün boyunca maskeli, HES kodu alınarak ve alan yoğunluğuna göre kontrollü olarak sağlanacak. Fuar, Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kuralları doğrultusunda yapılıyor.