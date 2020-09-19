Doğal Yaşam Parkı 15 gün kapalı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni önlemler aldı. Büyükşehir Belediyesi, her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği İzmir Doğal Yaşam Parkını, Pazar gününden itibaren geçerli olmak üzere 15 gün süreyle kapatma kararı aldı. Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Şahin Afşin, kararın 15 gün sonra gelişmeler kapsamında yeniden değerlendirileceğini söyledi. Doğal Yaşam Parkı'nın İzmir açısından son derece önemli bir yere sahip olduğunu belirten Afşin, hem ziyaretçileri hem de park sakinlerini korumak adına böyle bir karar aldıklarını dile getirdi.