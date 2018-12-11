Doğan Turhan'ın adı İEÜ'de yaşıyor

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Lojistik Yönetimi Bölümü'nün başarılı öğrencilerine ve araştırmalarda kullanılmak üzere akademisyenlere 2014'ten bu yana verilen Doğan Turhan Bursu, 5. yılına girdi. İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, katkılarından dolayı Turhan ailesine plaket verdi.

Lojistik sektörüne önemli katkılarda bulunan Doğan Turhan'ın anısına 5 yıldır verilen ve şimdiye kadar 52 öğrencinin faydalandığı burs nedeniyle bir tören yapıldı. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, eğitime yapılan katkının önemini vurgulayarak, "Eğitim sevdalısı mütevelli heyetimizle birlikte, ülkemizde eğitimi daha iyi bir noktaya nasıl getiririz diye düşünüyor, bu yönde mesai yapıyoruz. Turhan ailesinin yaptığı bu katkı için şükranlarımızı sunmak istedik ve bir plaket vermek istedik. Bu üniversitede verdiğimiz eğitimle, verdiğiniz bursa layık öğrenciler yetiştireceğiz" dedi. Aile adına konuşan, Doğan Turhan'ın oğlu Engin Turhan, "2014'te babamın vefatından sonra, kendi iş alanımızla ilgili olarak eğitime destek vermek istedik. Bunun gereğini de zevkle yerine getirdik. Biz sadece parasal bir yardım yapmayı hedeflemedik. Buradaki akademisyenlerle her yıl toplantılar yaparak bursa başvuran öğrencilerin başarı değerlendirmelerini izledik. Şimdi, yeni yönetimiyle burası bizim evimizin bir köşesi gibi. Bursumuzdan faydalanan öğrencilerin başarı ve teşekkür mektuplarını aldığımızda çok mutlu oluyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından Özgener, Doğan Turhan'ın eşi Berrin Turhan, oğlu Engin Turhan ve kızı Aysel Öztezel'e eğitime verdikleri destek için plaket takdim etti.

Doğan Turhan'ın anısına, ailesi tarafından verilen bursla İEÜ'lü başarılı Lojistik Yönetimi Bölümü öğrencilerine ek burs olanağı sağlanırken, Doğan Turhan Araştırma Fonu, lojistik yönetimi alanındaki akademisyenlerin yapacakları araştırma ve bilimsel faaliyetleri de destekleniyor. Bugüne de 52 öğrencinin faydalandığı burs, 2014 yılından bu yana kesintisiz olarak sürüyor.