Doğançay Pazar Yeri'nde sona gelindi

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Söz verdik yapıyoruz. Pazar yerini kısa sürede tamamlayarak mahalle sakinlerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Doğançay Mahallesi'nin önemli ihtiyaçlarından olan yeni pazar yeri ile ilgili çalışmalarında sona geldi. 600 metrekarelik alan üzerine kurulan pazar yeri üstü kapalı olarak inşa edildi. Vatandaşlar tarafından üretilen organik ürünlerin satışının da gerçekleştirileceği pazar yerinin, kısa sürede hizmete açılacağı, Doğançay Pazar Yeri'nin Bayraklı'nın 11'inci kapalı pazar alanı olacağı öğrenildi.

Çalışmaları yerinde inceleyerek bürokratlarından bilgi alan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Doğançay'da yaşayan vatandaşlarımızın pazar yeri için yoğun talebi vardı. Söz verdik, sözümüzü yerine getiriyoruz. Kısa zamanda hizmete açmak istiyoruz. Doğançay'da üretilen organik ürünlerin de satışının yapılacağı, modern bir alışveriş mekanı olacak. Böylece yerel üretimi de destekleyeceğiz. Satış alanı ve çevre düzenlemesiyle Doğançay'a yakışır bir pazar yeri kazandırmış olacağız” dedi.