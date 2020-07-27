Doğanın kalbinde pilates etkinliği

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından sağlıklı ve zinde bir yaşam için kadınlara yönelik pilates etkinliği gerçekleştirildi. Gümüldür'e kazandırılan yeni sosyal yaşam alanında ki etkinliğe kadınlar büyük ilgi gösterdi. Çeşitli spor etkinlikleriyle Menderes'te spor bilincini arttırmayı amaçladıklarını kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Kadınlarımıza yönelik gerçekleştirdiğimiz bu tür etkinliklerle kadınlarımızın sağlıklı yaşam bilinci kazanmaları ve düzenli spor yapmalarını amaçlıyoruz. Gümüldür'e kazandırdığımız sosyal yaşam alanında düzenlenen etkinliğimize katılımın da yoğun olması kadınlarımızın da spora olan ilgilerini ön plana çıkarıyor. Sporun, doğayla buluştuğu etkinliklerimize devam edeceğiz” dedi.