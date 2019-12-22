Do?um g?n? partisinde uyu?turucu madde kullanan gen? ?ld?

?zmir'in Karaba?lar il?esinde do?um g?n? partisinde uyu?turucu madde kullanan gen?lerden birisi hayat?n? kaybetti.

Edinilen bilgiye g?re, gece saatlerinde Karaba?lar il?esinde do?um g?n? partisi vermek i?in bir araya gelen kalabal?k grup eve giderek e?lence d?zenledi. D?zenlenen partide kalabal?k grup uyu?turucu madde kullanmaya ba?lad?. E?lenceye kat?lan gen?lerden Yusuf Akyol (22), kulland??? uyu?turucu maddenin etkisiyle fenala?t?. Durumu g?ren arkada?lar? polise ve 112 Acil Sa?l?k ekiplerine bilgi verdi. ?hbar ?zerine gelen sa?l?k ekiplerince fenala?an gen?, Sa?l?k Bilimleri ?niversitesi Bozyaka E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi'ne kald?r?ld?. Akyol, burada yap?lan t?m m?dahalelere ra?men kurtar?lamad?.

?te yandan, polis olayla ilgili soru?turma ba?lat?rken, savc?n?n incelemesinin ard?ndan Akyol'un cans?z bedeni otopsi yap?lmak ?zere ?zmir Adli T?p Kurumu morguna kald?r?ld?.