Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen Emiralem Çilek Festivali, 13'üncü kez vatandaşların yoğun katılımıyla kapılarını açtı. Festivalde sahne alan, ayrıca doğum günü de olan ünlü sanatçı Sinan Akçıl'a, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan pasta sürprizinde bulundu.

Kortej yürüyüşüyle başlayan festivalde Emiralemli üreticiler açtıkları stantlarda ürettikleri çilek ve çilekli ürünleri sergiledi. Üreticiye tüketicinin aynı alanda buluştuğu festivalin ilk gününde tüm katılımcılar Yeşilçam'ın efsane isimleri Hülya Koçyiğit, Perihan Savaş ve Engin Çağlar'ın söyleşisi ve Sinan Akçıl konseriyle keyifli anlar yaşarken, doğum gününde sahne alan Sinan Akçıl'a sahnede sürpriz pasta kesimi yapıldı.

Yoğun ilgi gören festivalin açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Pehlivan: "Sözümüzü tutmanın huzuru içerisindeyiz"

Menemen Belediyesi'nin belde halkının isteği üzerine yaptığı modern düğün salonu ile gençlerin boş zamanlarını kaliteli bir şekilde değerlendirmesini sağlamak amacıyla inşa ettiği gençlik merkezi ve Emiralemli çocukların talep ettiği yeni nesil oyun parkı da festival etkinlikleri çerçevesinde açılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Açılış töreninde konuşan Aydın Pehlivan, "Yöre sakinlerimizin, değerli muhtarlarımızın aracılığıyla bizlerden daha modern bir düğün salonu talebi olmuştu. Bugün bu sözümüzü siz değerli hemşehrilerimiz ve kıymetli konuklarımızla birlikte tutmanın huzuru içindeyiz. 800 metrekare alana sahip düğün salonumuz, umarım çok güzel birlikteliklerin, güzel hatıraların yaşanacağı bir tesis olur. Tabi tesisimizde gençlerimizi bir kez daha düşündük. Sayın Bakanımızın da destekleriyle Emiralem'imize çok güzel bir halı saha kazandırmıştık. Bugün de düğün salonumuzun altındaki alanımıza geleceğimizin teminatı gençlerimizin daha verimli vakit geçirmeleri için bir ‘Gençlik Merkezi' inşa ettik. İçerisinde kafeterya, bilardo masaları, masa tenisi, playstation odaları gibi alanlar bulunuyor. Gençlere yapılan yatırımların geleceğimize yapılan yatırımlar olduğunu düşünerek inşa ettiğimiz Gençlik Merkezimizin, düğün salonumuzun ve yenilenen parkımızın ilçemize, kıymetli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Yeşilçam'ın efsanelerinden Pehlivan'a teşekkür

Festival çerçevesinde düzenlenen Yeşilçam Söyleşisi'nde Hülya Koçyiğit, Perihan Savaş ve Engin Çağlar festivale katılan vatandaşlara Yeşilçam hatıralarını aktardı. Söyleşi ile vatandaşlar mazinin güzel hatıralarını tekrar yad etti. Yeşilçam'ın değerli sanatçıları, böylesine güzel bir festivalde kendilerini bir kez daha vatandaşlarla bir araya getirdiği için Aydın Pehlivan'a teşekkür etti.

Emiralem çileği için coğrafi işaret başvurusu yapıldı

Sahneden vatandaşlara seslenen Aydın Pehlivan, 'Çilek Tadında Festival'i bir kez daha gerçekleştirecek olmanın heyecanını, gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Bereketli Menemen Ovası'nda yetiştirilen çok önemli tarım ürünlerinin olduğunu da vurgulayan Pehlivan, "Emiralem bölgemizde kokusuyla, tadıyla fark oluşturan çilekte, ilçemizin en bariz, sembol ürünlerimizden biri geçtiğimiz yıllarda hak ettiği değeri göremeyen çileğimiz, son iki yılda düzenlediğimiz festivalimiz sayesinde artık tüm Türkiye'de bilinir hale geldi. Bu başarı hepimizin buradan sizlere çileğimiz ile ilgili bir müjde de vermek istiyorum. Türk Patent ve Marka Kurumu'na Emiralem çileği için coğrafi işaret başvurusu yaptık. Süreç tamamlanıp coğrafi işareti aldıktan sonra ürünümüzün katma değeri artacak ve çileğimizin ulusal ve uluslararası bir marka olması için ilk adımı tamamlamış olacağız inşallah. Menemen Belediyesi olarak üreten ve elde ettiği ürüne değer katarak insanlara sunan tüm çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Rabbimden tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli bir hasat sezonu diliyorum" dedi.

İzmir Milletvekili seçilen AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan ise, "Bizleri bu güzel organizasyonda buluşturan değerli Başkanımıza, misafirperver Emiralemli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Festivalimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Dağ: "Hızlı tren geliyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, "Malumunuz ürettiğimiz çileğin büyük kısmını tüketiyoruz. Kurutma işlemini yapıp artık ihracat gerçekleştireceğiz. İki buçuk yıldır Menemenimize çok büyük hizmetler kazandırdık. Emiralem'e yakışan hizmetler yaptık, gene yapacağız. En önemlisi İzmir Ankara hızlı tren projesini kazandırıyoruz. 2025 gibi bitecek olan hızlı trenimiz Menemen'e kadar uzanacak. Daha güçlü Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu'ndan yüzme havuzu müjdesi

Son olarak söz alan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Emiralem'i dolduran, festivale katılan herkese çok teşekkür etti. İzmir‘in hizmet noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde pek çok hizmetle tanıştığını ifade eden Kasapoğlu, “Yeni hizmetlere yeni ufuklara sizlerle birlikte yürüyoruz. Özellikle gençlik ve Spor alanında Menemenimize 20 futbol sahası kazandırdık. Yenilerini de kazandırıyor olacağız. Ayrıca Menemende yüzme bilmeyen kalmasın diyerek yüzme havuzları da inşa edeceğiz. Sporu erişilebilir kılmak adına tüm vatandaşlarımızı destekleme adına sizlerin emrinde sizlerin hizmetinde olmayada devam edeceğiz” dedi.

Sinan Akçıl doğum gününü sahnede kutladı

Konuşmaların ardından Sinan Akçıl'ın sahne aldığı konser ile festival coşkusu zirve yaptı. Ünlü sanatçı güzel şarkılarını festival ziyaretçileri ile birlikte söyledi. Ayrıca doğum günü de olan Akçıl'a, Pehlivan pasta sürprizinde bulundu. Festivalin ilk günü, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Festival coşkusu, yarışmalar, çocuk oyun atölyeleri ve Merve Özbey konseri ile bugün sona erecek.