“Doğuştan sünnet, neştersiz düzelmez”

Dr. Tunç Özdemir, halk arasında “doğuştan sünnetli” olarak isimlendirilen hipospadias durumunun doğumsal bir bozukluk olduğunu ve mutlaka çocukluk çağında düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Kent Sağlık Grubuna bağlı Kent Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Tunç Özdemir, her 250-300 erkek çocuğunda görülen idrar deliğinin normalde olması gerekenden aşağıda olduğu hipospadias rahatsızlığıyla ilgili anne babaları uyardı. Dr. Özdemir, “Sünnet derisinin penisin baş kısmında şapka gibi sadece üstte durur olması ve altta olmaması durumu nedeniyle penis sanki sünnet yapılmış gibi görünmektedir. Bu nedenle hipospadias halk arasında ‘doğuştan sünnetli' olarak isimlendirilir. Bu durum önemli bir cerrahi problemdir. Hafif vakalarda delik penis ucuna yakın iken ağır durumlarda çocuğun torbasında hatta anüsüne yakın yerlerde de olabilir. Hipospadias ağırlaştıkça ‘kordi' adı verilen sertleşmede penis eğriliği de duruma eşlik eder” diye konuştu.

Bu doğumsal bozukluğun belirtilerini, “İdrar kanalının penisin alt yüzünde ve daha geride olması, penis başının yassılaşması, sünnet derisinin penis başının alt yüzünde oluşmaması, ereksiyon durumunda penisin aşağıya doğru kıvrılması” olarak sıralayan Dr. Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hipospadiaslı çocuklar karşıya doğru değil ayaklarına doğru işerler. Bu nedenle de hipospadiasllı çocuklar oturarak işemeyi tercih ederler. Ayrıca idrar kanal açıklığı çok geride olanlarda erişkin yaşa kadar ameliyat edilmezlerse cinsel fonksiyon bozuklukları ortaya çıkabilir. O yüzden ihmal edilmemeli, cerrahi müdahale zamanında yapılmalıdır.”

“Tanı kolaylıkla koyulur”

Çocuk Cerrahı Özdemir, bebeğe doğduğu andan itibaren yapılacak klinik muayene ile tanının kolaylıkla konulabileceğine de dikkat çekti. Nadiren hipospadiaslı çocuklarda sünnet derisinin normal ve tam olabildiğini kaydeden Dr. Özdemir, “Bu durumlarda sünnet derisi geriye doğru sıyrılmadan uca yakın hipospadiaslar tespit edilemeyebilir. Hipospadiasla birlikte en sık görülen bir başka doğumsal problem inmemiş testis ve kasık fıtığıdır. Bu nedenle hipospadiaslı çocukların testislerinin olup olmadığı ve torbalara kadar inip inmediği mutlaka kontrol edilmelidir. Ayrıca hipospadias olguları çok nadir görülen cinsiyet farklılaşması problemlerinin (hermafroditizm) bir parçası olarak da ortaya çıkabilir. Bu nedenle şüpheli olgularda cinsiyet ayırım testleri yapılmalıdır. Tedavisi cerrahidir. Ameliyat, bu konuda deneyimli çocuk cerrahları tarafından yapılmalıdır. Erken yaşta tanı konup cerrahi tedavi uygulanmalıdır. Cerrahi düzeltme esnasında var olan yarım sünnet derisi kullanılacağı için hastanın öncesinde sünnet edilmemiş olması çok önemlidir. Sünnet edilip var olan yarım sünnet derisi de alınmış olan hastalarda cerrahi tedavi çok zor bir hale gelmektedir. Tedavi edilmeyen hastalarda, cinsel işlev bozuklukları, kısırlık, ayakta işeyememe ve psikolojik problemler gibi önemli sorunlar ortaya çıkar” diye konuştu.