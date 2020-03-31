Doktor başkandan vatandaşlara dezenfeksiyon tüneli

İzmir'de, Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer'in talimatıyla belediye işçileri, dezenfeksiyon tüneli yaptı. Kalabalık yerlere konulan tünellerin içinden geçen vatandaşlar, özel maddeler ile dezenfekte olurken, işçiler piyasa değeri 25-30 TL olan tüneli 3 bin TL'ye mal etti.

Korona virüsü salgınına karşı tüm Türkiye'de önlemler artarken, belediyelerde önlem almaya devam ediyor. Temizlikten dezenfeksiyon çalışmalarına, bilgilendirme afiş ve panolarından yardım destek kampanyalarına kadar birçok programı organize eden belediyeler, yeni formüller arayışına girdi.

Kınık ilçesinde de işçiler, Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer'in talimatıyla şantiyede dezenfeksiyon tüneli yaptı. İlk etapta sekiz adet üretilen tüneller; kaymakamlık, belediye, hastane ve yoğun olan kurum girişlerinin dışındaki toplanma yerleri, pazar alanları ve vatandaşların geçiş yaptığı güzergahlara yerleştirildi. Uzun yıllar doktorluk yapan Başkan Doğruer'in talimatıyla tünelin içine mikropları yok edecek maddeler konuldu.

25-30 bin TL'lik tüneli belediye işçileri 3 bin TL'ye mal etti

Tünelin içinden geçerken vatandaşı algılayan sensörler, devreye girerek püskürtme işlemi gerçekleştiriyor. Yaklaşık 3 metre uzunluğunda olan tünelin yaygınlaştırma çalışmalarının ise devam ettiği ifade edilirken, tamamı belediye imkanlarıyla yapılan dezenfeksiyon tünelinin piyasada 25-30 bin TL'ye satıldığı, tünelin belediye işçilerince 3 bin TL'ye mal edildiği öğrenildi.

Kınık'ta salgının yayılmaya başlamasının ardından önlemleri alarak çalışmalara devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Sadık Doğruer, "Korona virüsü alacağımız tedbirlerden güçlü değildir. Biz vatandaşlarımızı sürekli tedbirler konusunda uyarıyoruz. Aynı zamanda doktor bir belediye başkanı olarak hemşehrilerimin sağlığıyla uzun yıllar yakından ilgilendim. Büyük oranda hangisinin ne hastalığı var, şimdiye kadar ne gibi sağlık sorunları yaşamış bilirim. Bu yüzden yaşlılarımız ve kronik hastalıkları olanları daha çok uyarıyoruz. Onlara evlerinden çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Elbet bugünler de geçecek. Hep beraber Kınık'ta daha iyi günlerde hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.