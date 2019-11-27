Doktor dehşeti yaşamıştı, o anları anlattı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, iddialara göre sağlık raporu vermediği gerekçesiyle darp edilen Dr. Ali Erhan Kiriş, o anları anlatarak, "Dışarıda beni bekliyormuş. Ben de dışarı çıkıp niye bana küfür ediyorsun deyince üzerime çullandı ve kafa attı. Saldırı üzerine elmacık kemiğimde bir hasar ve morluk oluştu" dedi.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz günlerde Gaziemir 6 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) yaşandı. İddiaya göre bir şahıs, ehliyet almak için ASM'deki Doktor Ali Erhan Kiriş'den sağlık raporu talep etti. Dr. Kiriş, kaydının başka bir ASM'de olduğu gerekçesiyle şahsa rapor veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine şahıs, başka bir doktorun odasına girip yeniden olumsuz cevap alınca yeniden Doktor Ali Erhan Kiriş'in odasına girdi. İddialara göre, kendisine küfürler savuran adama "Neden küfür ediyorsun?" diyerek tepki gösteren Kiriş, şahsın saldırısına uğradı. Dr. Kiriş'e kafa atan adam, daha sonrada koşarak olay yerinden uzaklaştı. Saldırıya maruz kalan Dr. Ali Erhan Kiriş, karakola giderek şahıstan şikayetçi oldu.

Güvenlik kameralarına saniye saniye yakalandı

Gaziemir 6 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde yaşanan doktora saldırı olayı güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahsın doktorun odasına girişi ve çıkışı, Dr. Kiriş'in şüpheli sahsın peşinden giderek neden küfrettiğini sorması ve darp edilme anı net bir şekilde görüldü.

Doktor o anları anlattı

Saldırıya uğrayan Dr. Ali Erhan Kirişçi o anları anlattı. Kirişçi, yaptığı açıklamada, "İçeride hasta varken tanımadığım bir şahıs içeri girdi. Ehliyet için rapor almak istediğini söyledi. Ben de ‘Aile hekimliğiniz neresi, nereye kayıtlısınız?' diye sordum. ‘Ben yabancıyım buraya kayıtlı değilim' dedi. Ben de bu durumda ona rapor veremeyeceğimi, kayıtlı olduğu merkeze gitmesi gerektiğini söyledim. Şahıs daha sonra dışarı çıkıp başka bir hekim arkadaşa gitti. Ondan da aynı cevabı alınca birkaç dakika sonra benim odama yeniden girdi. Benden yine aynı şeyleri talep edinç ben de aynı cevabı verdim. Bu sefer kızgınlıkla bana hakaret ve küfür etti ve odadan dışarı çıktı" dedi.

"Saldırı üzerine elmacık kemiğimde bir hasar ve morluk oluştu"

Kirişçi, dehşet anını şöyle devam etti:

"Dışarıda beni bekliyormuş zaten. Ben de dışarı çıkıp niye bana küfür ediyorsun deyince üzerime çullandı ve kafa attı. Saldırı üzerine elmacık kemiğimde bir hasar ve morluk oluştu. Daha sora kaçarak gitti. En kısa sürede yakalanmasını istiyorum. Saldırıdan sonra beyaz kod verdik, şikayette bulunduk, adli rapor aldık; fakat şahsın adı, soyadı veya kimlik numarası belli olmadığı için henüz bir şey elde edemedik. Şahsın en kısa sürede yakalanıp adli birimlere teslim edilmesini bekliyorum."

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.