Doktor oğuldan, babasına hayat hediyesi

Anestezi ihtisası yapan Azerbaycanlı doktor Tural Muradlı (28), siroz nedeniyle karaciğer nakli gereken babası Hüseyn Muradlı'ya (59) donör oldu. Genç doktor, İzmir Kent Hastanesinde gerçekleşen operasyonla karaciğerinden alınan parçanın nakledildiği babasının canına can katarken, Prof. Dr. Murat Kılıç, “Meslektaşımız bu kez babası için hayat kurtarıcı ayrıca organ nakli için anlamlı bir örnek oldu” dedi.

Azerbaycan'da tıp fakültesinden mezun olduktan sonra Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde başladığı anestezi uzmanlığı eğitiminde 2,5 yılı geride bırakan Dr. Tural Muradlı için Türkiye ikinci vatanı oldu. Kız kardeşi Tavat Muradlı da (29) Samsun 19 Mayıs Üniversitesinde yüksek lisans öğrencisi olan Dr. Muradlı, babasının sağlık sorunlarını çözümü için de Türkiye'yi seçti. Dr. Muradlı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaşayan babası Hüseyn Muradlı'nın son kontrolünde karaciğerinde iki kitle saptanıp karaciğer nakli kararı alınması üzerine İzmir'de Kent Hastanesine başvurdu.

Geçtiğimiz 20 Ağustos'ta baba oğul ameliyat masasına yattı. Doktor oğuldan alınan karaciğer dokusu babaya başarıyla nakledildi. Babasına yaklaşık 8 yıl önce siroz tanısı koyulduğunu ve o günden bu yana kontrollerinin sürdüğünü belirten Dr. Muradlı, “Babamın yapılan son kontrolünde karaciğerinde 2 tane 2'şer santimlik kitle saptandı ve bunun üzerine nakil kararı alındı. Babamın siroz olmasının nedeni de diyabete bağlı kısaca NASH denilen karaciğer yağlanmasıydı. Bunun ardından da kanser gelişti. Nakilden sonra ikimiz de çok iyiyiz. Ben evlatlık görevimi yaptım. Benim yerimde babam olsa o da aynısını yapardı. Babama canım feda, helal olsun” diye konuştu.

“Donörün doktor olması bu nakle farklı bir anlam kattı”

İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü kurucu başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç; Opr. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Opr. Dr. Rasim Farajov, Opr. Dr. Zaza Iakobadze'den oluşan ekibin gerçekleştirdiği nakle yol açan NASH hastalığıyla ilgili, “Alkolün toksik etki oluşturarak karaciğerde yağlanmaya, bu yağlanmanın da siroza yol açtığı biliniyor. Kısaca NASH (nonalkolik steatohepatit) denilen karaciğer yağlanmasının ise alkol kullanımıyla bir ilgisi yok. Karaciğeri alkol dışında diyabet, insülin direnci, obezite gibi hastalıklar yağlandırıyor, tedavi edilmediğinde siroza çeviriyor. NASH karaciğer sirozu yaptığı için aynı zamanda da diğer sirozlar gibi karaciğer kanseri nedeni. Azerbaycan'dan gelen bu hastamızın da nakil olmasına yol açan neden NASH. NASH diyabete bağlı gelişirken, ardından da kansere yol açmış. Hastamıza meslektaş oğlundan nakil gerçekleştirildi. İkisinin de sağlık durumu iyi. Kontrole gelip gidiyorlar. Donörün doktor olması bu nakle farklı bir anlam kattı. Meslektaşımız bu kez babası için hayat kurtarıcı ayrıca organ nakli için anlamlı bir örnek oldu” dedi.