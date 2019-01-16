Doktorlardan belediye başkan adaylarına 'sesinizi iyi kullanın' uyarısı

Vokoloji Birimi'nden Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. İsmail İlter Denizoğlu, sesin imajın yüzde 80'i olduğunu belirterek, yaklaşan yerel seçimlerde adayların kitlelere kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için seslerini doğru kullanmaları gerektiği konusunda uyardı.

Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı İsmail İlter Denizoğlu, belediye başkan adaylarını seçmenlere hitaplarda ses kısılmalarına karşı uyardı. Sesin imajın yüzde 80'i olduğunu dile getiren Op. Dr. Denizoğlu, kişinin kişisel ve sosyal olarak var olması, kendisini ifade etmesi, sesinin tonuna ve tınısına bağlı olduğunu söyledi. Op. Dr. Denizoğlu, "Nasıl bir futbolcu maça çıkmadan önce düzenli olarak idman yapıyorsa, siyasetçilerin ve ses sanatçılarının da ses egzersizlerine ihtiyaçları var. Örneğin; yıllar önce bir politikacı hastamız bir seçim konuşması yapacaktı; ama bir hafta önce ses felci geçirdi. Sesine en ihtiyacı olduğu zamanda sesini kullanamadı. 'Keşke o gün ses sağlığım yerinde olsaydı da ömür boyu kısık olsaydı sesim' dedi. Vokoloji birimi olarak bizler kişiye uygun ses egzersizleri öneriyoruz. Seslerini en iyi şekilde nasıl kullanmaları konusunda tavsiyeler veriyoruz. Sesinden memnun olmayanlara ses estetiği yapıyoruz" dedi.

"Ses bozukluğu; sosyal statü gibi konularda da kişinin önüne çıkan önemli bir duvardır"

Ses estetiğinin sesle ilgili organik bir hastalık olmaksızın, sesin perde ve tınısı değiştirilmesi amacıyla uygulanan müdahaleleri kapsadığını ifade eden vokoloji alanında çalışmaları devam eden Medicalpark İzmir Hastanesi Vokoloji Birimi'nden KBB Uzmanı Op. Dr. İsmail İlter Denizoğlu, şöyle devam etti:

"Ses insanın ikinci yüzü, ruhunun aynası, imajının da yüzde 80'idir. Sesinden memnun olmayan bir kişinin mutlu ve huzurlu olması çok zordur. Burnunuzdan memnun değilseniz aynaya bakmazsınız. Sesinizden memnun değilseniz hiç konuşmamanız lazım. Sesteki sorun ciddi bir sosyal izolasyona neden olur. Gerek cerrahi gerekse ses terapisi ile gerçekleştirilen ses estetiği, kişinin kendisi için uyumlu ve uygun hale getirmek için yapılan işlemlerdir. Bu bir psikolojik ihtiyaçtır. Sadece fiziksel güzellik önemli değil. Sesin etkinliği fiziksel imajınız ile bir bütündür. Ses bozukluğu; sosyal statü, eş seçimi, kariyer gibi konularda da kişinin önüne çıkan önemli bir duvardır."