Doktorun darp edildiği sopa iddianamede 'silah' sayıldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde çalıştığı aile sağlığı merkezinde çıkan kavga sonrası 'beyaz kod' veren aile hekimi Ekin Hürel Günay'ı olaydan 1,5 ay sonra takip edip sopayla darp ettikleri gerekçesiyle tutuklanan 3 kardeş hakkında, "Kamu görevlisine karşı silahla, kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan dava açılırken, hazırlanan iddianamede olayda kullanılan sopa, 'silah' olarak nitelendirildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde 22 Ağustos'ta çıkan kavgada, doktor Ekin Hürel Günay, S.A. hakkında 'beyaz kod' verdi. Günay, bu olaydan 1,5 ay sonra mesai sonrası kendisini takip eden 3 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Olayda yaralanan Günay, Torbalı'daki hastanede yapılan müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yapılan araştırmada şüphelilerin, hakkında 'beyaz kod' verilen S.A. ile kardeşleri F.A. ve S.A. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Ekim'de doktor Ekin Hürel Günay'ın 3 kişi tarafından darp edilmesi olayına ilişkin soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede, Ekin Hürel Günay'ın çalıştığı aile sağlığı merkezinde 22 Ağustos'ta kavga çıktığı ve bu kavganın ardından doktorun sanıklardan S.A. hakkında 'beyaz kod' verdiği ifade edildi. Günay'a bu olay nedeniyle kin güden S.A. (28) ile kardeşleri F.A. (29) ve S.A'nın (37), 7 Ekim'de bir süre takip ettikleri Günay'ı sopayla darp ettikleri belirtildi. Olayda kullanılan sopanın 'silah' olarak nitelendirildiği iddianamede, sanıkların "Kamu görevlisine karşı silahla, kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3'er aydan 6 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İddianame, Torbalı 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.