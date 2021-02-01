'Dokuz Eylül' dünya dağcılık literatürüne girdi

Emrah Özbay Uluslararası Buz ve Kaya Tırmanış Çalıştayının Buz Etabı'nın son gününde, dağcılık literatürüne girecek bir başarıya imza atıldı.

Erzurum'un Uzundere ilçesi Cevizli Mahallesi'nde, 2 bin 600 metre rakımda yeni keşfedilen iki şelaleye tırmanan dünyaca ünlü dağcılar Fransa'dan Jeff Mercier ve William Dammy, Rusya'dan Roman Abildaev ile Romanya'dan Alexandru Grigorescu ve Alexandru Baran, şelalelere ev sahipliğinden dolayı DEÜ'nün adını vermek istediklerini bildirdi. Böylece yan yana duran ve zorluk derecesi WI- 5+ (çok zor) olarak belirlenen iki donmuş şelaleden birisine ‘Dokuz' diğerine ise ‘Eylül' ismi verildi. Faaliyet raporunun ardından şelalelerin, yeni isimleriyle dünya dağcılık literatüründe yer alacağı ifade edildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, çalıştayda keşfedilen şelalelerin uluslararası dağcılık camiasında büyük heyecan oluşturduğunu söyledi. Dünyaca ünlü dağcıların şelalelere DEÜ ismini vermesinden de mutluluk duyduklarını vurgulayan Rektör Hotar, "Etkinliğimizin son gününde uluslararası dağcılık literatürüne girecek bir başarıya imza atıldı. Programımıza katılan dünyaca ünlü sporcular, olağanüstü bir gayret ve performans göstererek tırmandıkları şelalelere üniversitemizin ismini vermek istediklerini beyan ettiler. Hazırlanacak raporun ardından bu iki şelalemiz, Dokuz ve Eylül olarak anılmaya başlanacak. Bizleri mutlu eden bu girişimlerinden dolayı, değerli sporculara içtenlikle teşekkür ediyoruz” dedi.

Rektör Hotar, çalıştayın ikinci programının 4 Şubat 2021 tarihine kadar İzmir'de Kaya Tırmanışı olarak devam edeceği bilgisini verdi.