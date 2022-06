Dokuz Eylül, kadın ve sanatı konuştu

Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) ‘Sanat-Kadın-Toplum Sempozyum ve Sergisi' etkinliğinde kadınların sanat ve toplum hayatındaki yerine dikkat çekildi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Kadını ve sanatı ön plana çıkaracak her girişimde biz de varız. Sanatta her zaman, bireyin cinsiyetinden çok sanata kattığı değer önemlidir” diye konuştu.

DEÜ'nün İzmir'in kurtuluşunun 100'ncü yıl etkinlikleri çerçevesinde kadınların sanat ve toplum hayatındaki yerine dikkat çekmek için düzenlediği ‘Sanat-Kadın-Toplum Sempozyum ve Sergisi', DEÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü iş birliğiyle gün boyunca devam eden etkinlikte ‘kadın ve sanat' tüm boyutlarıyla ele alındı.

"Sosyal sorumluluk projelerini önemsiyoruz"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, sanatın toplum için gerekliliğine dikkat çekerek “Araştırma üniversitemiz, güzel sanatların hemen her alanında öğretim ve sanat faaliyetlerini sürdürüyor, ülkemizde ve güzel kentimizde kültür-sanat hayatının zenginleşmesine katkı veriyor. Sahne sanatları, görsel sanatlar, tasarım, müzik, resim, heykel ve fotoğraf gibi bütün sanat kollarında başarılı bireyler yetiştiren akademik birimlerimiz, özgün fikirlerin ortaya çıkmasını teşvik ediyor” dedi. Dokuz Eylül Üniversitesinin sanata ve sanatçıya her zaman değer verdiğini söyleyen Rektör Hotar, kadınların sosyal ve iktisadi hayatın her alanında daha fazla yer alması gerektiğine inandıklarını ifade etti. Rektör Hotar, bilinçli bireyler yetiştirmenin ve sanata olan bakışın derinleştirilmesi gerekliliğinin önemine vurgu yaparak “Üniversite olarak çocuk ve gençlerimizin sanata olan ilgilerini ve bilinç düzeyini artıracak sosyal sorumluluk projelerini önemsiyoruz. Üniversitemizin sanat koleksiyonuna, kadın sanatçılarımızın daha fazla eserini kazandırmayı arzuluyoruz. Kadını ve sanatı ön plana çıkaracak her girişimde biz de varız. Sanatta, bireyin cinsiyetinden çok sanata kattığı değer önemlidir. Bu sebeple genellemelerin ve basmakalıp yargıların bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu düşüncelerle etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen mensuplarımıza, öğrencilerimize ve misafirlerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sergi, dinleti ve sempozyum

İzmir'in kurtuluşunun 100'ncü yıl etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen ‘Sanat-Kadın-Toplum Sempozyum ve Sergisi' etkinliğinde, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Resim-İş Öğretmenliği Bölümü yüksek lisans öğrencilerinin “Kadın” temalı kavram sergisi sanatseverlerle buluştu. Etkinlikte ayrıca, DEÜ Devlet Konservatuvarından kadın sanatçıların başrolde olduğu müzik dinletisi gerçekleştirildi. Sempozyumda ise kadınların toplumdaki rolü; ‘Sanat, Kadın ve Mitoloji', ‘Kadının Sanatla, Sanatın Kadınla Buluşması', ‘İzmirli Kadın Sanatçıların Çağdaş Türk Sanatındaki Yeri', ‘Kadın Kimliğinin Tekstil Sanatı İle Yeniden İnşası ve Geleneğin Etkisi', ‘Sinema Endüstrisinde Kadın ve Erkek Ücretlerinin Karşılaştırılması', ‘Sanatın Ekonomik Boyutu, Sanatta Kadın Girişimciliği', ‘Sanat, Kadın ve Kadının Taşıyıcı Rolü' ve Uluslararası Hukukta Kadın Hakları ve Kültür Mallarının Korunması' konu başlıklarıyla değerlendirildi.