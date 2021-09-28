Dokuz Eylül, kariyer planlamada lider üniversiteler arasında

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Eğitim ve Geliştirme Dairesi Başkanı Dr. Savaş Ceylan, DEÜ'nün Eğiticinin Eğitimi Programında ve Staj Seferbirliği Projesinde lider üniversiteler arasında yer aldığını söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Kariyer Planlama Dersi Eğiticinin Eğitimi Programında 2021-2022 dönemi, DEÜ Üst Yönetimi ve akademisyenler ve DEÜ mensuplarının katılımıyla Rektörlük 15 Temmuz Şehitler Salonunda düzenlenen açılış toplantısıyla başladı. Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü ile Akademik ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama ve Araştırma Merkezinin (Akademi-DE) işbirliği ile düzenlenen eğitim programının açılış toplantısına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Eğitim ve Geliştirme Dairesi Başkanı Dr. Savaş Ceylan da video konferans yoluyla katıldı.

Eğitim programının açılış konuşmasını yapan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Uğur Malayoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin, öğrencilerinin kariyerlerini destekleyecek girişimlere büyük önem verdiğini belirterek, “Bu kapsamda; Cumhurbaşkanlığımızın projelerini yakından takip eden kurumumuz, geçtiğimiz yıl çevrimiçi Kariyer Planlama Dersini zorunlu dersler programına dâhil etmiş ve öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerini sağlayacak önemli bir atmıştı. Geçtiğimiz yıl 64 hocamızla lisans programlarımızdaki 11 bin 203 öğrencimize kariyer dersi vermiştik; bu yıl da 69 hocamızla daha fazla öğrencimize ulaşılmasını hedefliyoruz. Kamu Kurumlarında Staj Seferbirliği Projesine de önemsiyoruz. Proje kapsamında 477 öğrencimiz stajlarını tamamladılar; 190 öğrencimiz ise stajlarına devam ediyor. Stajyerlerimizden aldığımız olumlu dönüşler, daha fazlasını yapmak için bizleri motive ediyor. Çok yönlü düşünen, aklını ve bilimi kullanan, milli ve manevi değerlerimize bağlı bireyleri topluma kazandırmaya özen göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Övgü ve teşekkür

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Eğitim ve Geliştirme Dairesi Başkanı Savaş Ceylan, üniversite öğrencilerinin kariyer farkındalığı oluşturması amacıyla başlattıkları Kariyer Planlama Dersi projesinin ilk yılını başarıyla tamamlandığını ifade ederek, “2020-2021 akademik yılında 100'den fazla üniversitemiz bu eğitimleri başarıyla verdi. Bu üniversiteler arasında liderlik gösteren üniversitelerden biri de Dokuz Eylül Üniversitesi oldu. Şimdiye kadar yaptığımız çalışmalar neticesinde ‘Eğiticinin Eğitimi Programı' da, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin öncülüğünde ortaya çıktı. Bu akademik yılda da 203 üniversitemizde bu dersin verilmesi için gerekli hazırlıkları devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 200 bin öğrencimiz yararlanma fırsatı buldu. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi olarak üniversitelerde okuyan öğrencilerimizin daha verimli bir kariyere ulaşması için çabalıyoruz. 203 üniversitemizde kariyer merkezleri aktif bir şekilde çalışıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü de gençlerimizin kariyer planlamasına, ülkemizin insan kaynağının geliştirilmesine katkı sağlıyor. Emeği geçen tüm DEÜ mensuplarına teşekkür ediyoruz” dedi.

Kariyer Planlama Dersi ile ilgili geçtiğimiz yıl bir anket düzenlediklerini söyleyen Ceylan, “Anket çalışmamıza göre Dokuz Eylül Üniversitesi en başarılı üniversiteler arasında yer aldı. Özellikle eğiticilerden memnuniyetin yüzde 90'ın üzerine çıktığını gördük” diye konuştu.

Kariyer Planlama Dersi'nin yanı sıra Danışman Bilgi Sistemi, Yetenek Kapısı, Kariyer Kapısı ve Staj Seferbirliği gibi örnek projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Ceylan, DEÜ öğrencilerinin de bu projelere büyük bir ilgi gösterdiğini ifade etti. Ceylan, birçok öğrencinin Staj Seferbirliği kapsamında DEÜ'de staj yapma imkanı bulduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Akademi-DE Müdürü Prof. Dr. Ömür Özmen ise Kariyer Planlama Dersi ile ilgili geçen yıldan kazandıkları tecrübeyle birlikte daha verimli bir yıl geçireceklerini belirtti. Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Pınar Süral Özer ise Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi yetkililerinin katkılarıyla yeni eğitim dönemini de başarıyla geçireceklerini ifade ederek, “Vizyonuyla üniversitemizi ileriye taşıyan, bütün projelerde bizleri güçlendiren Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar'a ve üst yönetimimize de desteklerinden ötürü şükranlarımızı arz ediyoruz” diye konuştu.