Dokuz Eylül öğrencileri kampüsleri için mobilya tasarladı

Çevre dostu ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla fark oluşturan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), lisans öğrencilerine yönelik olarak sürdürülebilirliği teşvik etmek amacı ile üniversitenin Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen Kampüs Mobilyası Tasarım Yarışması sonuçlandı. Üniversite'nin 40. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yarışmada, birincilik ödülünün sahibi çok amaçlı kullanılabilen ‘duvar' tasarımıyla Havva Nur Babatürk olurken, ikincilik ödülünün sahipleri inovatif tasarımıyla dikkat çeken, oturma/dinlenme alanı olarak atık paletler ile oluşturulan bank tasarımıyla DEÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri Bayram Altındağ, Şerife Çalık ve Miray Dindar oldu. Yarışmada üçüncülüğü ise güneş enerjisi desteği de bulunan dinlenme alanı çalışması ile Mimarlık Fakültesi öğrencisi Mikail Yaşar elde etti.

“Kampüsüm İçin Tasarlıyorum” başlığıyla düzenlenen yarışmada ikincilik ödülünün sahipleri, DEÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri Bayram Altındağ, Şerife Çalık ve Miray Dindar'ın sürdürülebilirliği ön plana çıkaran bank tasarımları, Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde yer alan Tınaztepe, 15 Temmuz Sağlık ve Sanat, Buca, Dokuzçeşmeler yerleşkelerinin açık/yarı açık alanları için geliştirildi. Yarışmada tasarım önerileri, DEÜ yerleşkelerinde herhangi bir alana uygulanabilir nitelikte ve alanın mekansal ihtiyaçlarına uygun olarak projelendirildi. Yarışmanın sonuçlanmasının ardından ödül alan projeler, öğretim üyeleri gözetiminde düzenlenen atölye çalışmaları ile uygulanmaya başlandı.

“Nitelikli bir kampüs hayatı”

Nitelikli bir kampüs hayatı üretmeye yönelik yeni fikirlerin, DEÜ yerleşkelerinin ihtiyaçlarını ve potansiyellerini en iyi bilen genç sahipleri tarafından geliştirilebileceğine inandıklarını aktaran DEÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tutku Didem Altun, yarışmada ikincilik elde eden projenin uygulama alanında öğrencilerle bir araya geldi. Altun, “Yarışmada derece alan projelerimiz, yerleşkelerimizin çeşitli alanlarında öğrencilerimizin kullanımı için uygun hale getirilecek. İlk olarak, uygulaması diğer çalışmalara göre daha pratik olduğu için, sürdürülebilirliği ön plana çıkaran bank çalışmamızı yerleşkemizde hayata geçirdik. Şimdiden projeye öğrencilerimizin ilgisi oldukça yüksek. Ortaya çıkan çalışmaların, gündelik, sosyal, rekreatif eylemlere olanak sağlayacak ve performatif etkinliklere alan oluşturacak şekilde, hem bireysel hem de çoklu kullanım senaryolarına uygun olduğunu görüyoruz” diye konuştu.