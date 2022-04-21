Dokuz Eylül Üniversitesi, 11 kategoride ilk 500'de

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), üniversitelerin sıralamasını araştırma, eğitim-öğretim, yenilikçilik ve toplumsal katkı gibi kriterlere göre belirleyen SCImago Research Group'un üniversite sıralaması listesinde büyük bir başarıya imza attı. DEÜ, 4 bin 364 yükseköğretim kurumunun yer aldığı listede toplamda 11 kategoride ilk 500'e girdi. DEÜ, devlet üniversiteleri arasında ise 18 kategoride ilk 10'a girmeyi başardı.

Üniversitelerin araştırma, eğitim-öğretim ve toplumsal katkı görevlerini araştırma performansı, yenilikçi yaklaşım ve toplumsal etki kriterlerine göre değerlendiren İspanya merkezli araştırma kuruluşu SCImago Research Group tarafından açıklanan 2022 yılı üniversite sıralama sonuçları belli oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi 4 bin 364 yükseköğretim kurumunun yer aldığı söz konusu listede araştırma alanında 402'nci, inovasyonda 416'ncı, topluma yönelik alanında 231'nci oldu. DEÜ toplamda genel ve alt kategorilerde dünya sıralamasındaki 11 alanda ilk 500'e girmeyi başardı. Dokuz Eylül Üniversitesi, aynı listede 18 alt kategoride devlet üniversiteleri arasında ilk 10'a girdi.

Dokuz Eylül Üniversitesinin söz konusu listede elde ettiği başarıyı değerlendiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Mensuplarımızın olağanüstü gayretiyle ortaya koyduğumuz çabanın yurt dışını merkezli uluslararası sıralama kuruluşları tarafından takdir edilmesi bizleri gururlandırıyor. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koydukları ‘dünyanın en iyi üniversiteleri arasında daha çok Türk üniversitesi yer almalı' vizyonuna yönelik çabalarımızı sürdürüyoruz. Araştırma üniversitesi beratı almamızla birlikte araştırma, yenilikçilik ve toplumsal katkı alanlarında yükselişimizi sürdüreceğimize; uluslararası sıralama kuruluşlarının açıkladığı dünya sıralamalarında daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz. Ülkemizin ve üniversitemizin uluslararası bilim dünyasındaki görünürlüğünü artıran mensuplarımıza teşekkür ediyor; yükseköğretimdeki uluslararasılaşma çıtasını daha yükseklere taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğimizin sözünü veriyoruz” dedi.

Mühendislik alanında DEÜ farkı

Türkiye'nin köklü kurumu Dokuz Eylül Üniversitesi, alt kategorilerde de hem ülkemizde hem de dünya sıralamasında üst sıralarda yer aldı. DEÜ, devlet üniversiteleri değerlendirildiğinde işletme, yönetim ve muhasebe alanında 3'ncü, dünya sıralamasında ise 558'nci sıraya yerleşti. Tarih alanında devlet üniversiteleri arasında 7. sırada yer alan DEÜ, dünya sıralamasında ise 503. sırada kendine yer buldu. Oşinografi alanında 5. sırada bulunan DEÜ, söz konusu kategoride dünya sıralamasına 497. sıradan girdi. Otomotiv Mühendisliğinde devlet üniversiteleri arasında 4. sıraya, dünya sıralamasında 489. sıraya yerleşen DEÜ, Yapı ve İnşaat alanında Türkiye'de 8. sırada dünya sıralamasında ise 488. sırada yer aldı. Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat ve Yapı Mühendisliği'nde Türkiye'de 6. sıraya, dünya sıralamasında da 446. sırada kendine yer buldu. DEÜ, Okyanus Mühendisliğinde de ülkemizde 4. sıraya, dünyada ise 446. sırada yerini alırken, Coğrafya, Planlama ve Geliştirme'de Türkiye'de 4. sırada dünyada ise 373. sıraya yerleşmeyi başardı.

Dokuz Eylül Üniversitesi, sağlık alanındaki başarısını SCImago Dünya Üniversitesi Sıralama Listesine de yansıttı. DEÜ, Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Tıp alanında devlet üniversiteleri arasında 4. sırada, dünyada ise 567. sırada yer aldı. Yoğun Bakım ve Yoğun Bakım Tıbbı alanında 3. sırada yer alan DEÜ, bu listede de dünyada 541. sıraya yerleşti. Gastroenteroloji'de ülkemizde 2., dünyada 572. sırada yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi; Geriatri ve Gerontoloji alanında Türkiye'de devlet üniversiteleri arasında 3. dünyada 472. sırada yer aldı. Doğum ve Jinekoloji'de Türkiye'de 9. olan DEÜ, dünyada 552. sırada kendine yer bulurken, Onkoloji'de devlet üniversiteleri arasında 2., dünya sıralamasında 753. sırada yer aldı. Pediatri, Perinatoloji ve Çocuk Sağlığı alanında Türkiye'de 3'üncü, dünyada ise 362. sıraya yerleşen Dokuz Eylül Üniversitesi, Psikiyatri ve Ruh Sağlığı alanında Türkiye'de 8'inci, dünyada 622'inci sırada yer aldı. Radyoloji, Nükleer Tıp ve Görüntüleme Alanında ülkemizde 6'ncı., dünyada 607'nci sırada bulunan DEÜ, Psikoloji'de ise Türkiye'de 3., dünyada 603. sırada kendine yer buldu.