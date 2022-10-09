Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinden kanserde öncü operasyon

Solunum sorunları yaşayan akciğer kanseri hastasını genel anestezi vermeden ameliyat eden Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Karaçam ve ekibi, sedasyon yoluyla kitleyi çıkarmayı başardı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi, sağlıkta öncü uygulamalar ortaya koymaya devam ediyor. DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi, son olarak Ege Bölgesinde bir ilke daha adını yazdırdı. İzmir'de yaşayan Eftal Özcanlar'a (67), inatçı ishal şikayetiyle başvurduğu DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesinde, akciğer kanseri teşhisi konuldu. Hastanede tedavi altına alınan hastanın, yapılan detaylı tetkiklerin ardından sol akciğerinin alt lobunda kanserli kitle tespit edildi. Vakit kaybetmeden cerrahi tedavi hazırlıklarına başlayan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Volkan Karaçam ve 9 kişilik ekibi, solunum sorunları yaşayan hastaya genel anestezi vermeden müdahale etti. Torakal blokaj ve sedasyon altında göğüs bölgesinden üç santimetrelik tek kesi (uniportal) ile hastanın akciğerindeki kitle, kapalı yöntem (vats) ile lobektomi ameliyatı uygulanarak alındı. Yaklaşık 2 saat süren başarılı operasyon, Ege Bölgesinde bir ilk olma özelliğini taşırken; ülkemizde de bu alanda yapılmış başarılı operasyonlar arasına adını yazdırdı.

DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi'nin alanında uzman doktorlar ve sağlık ekibi eşliğinde ameliyatı gerçekleştirilen Özcanlar, üç gün tedbir amaçlı gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Başarılı cerrahi müdahalenin Türkiye'de benzer operasyonlara öncülük edeceğini vurgulayan Doç. Dr. Volkan Karaçam, “Sağlıkta ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Ekibimizle oldukça başarılı geçen, öncü sayılabilecek bir ameliyat gerçekleştirdik. Daha önce genel anestezi yapmadan çok ameliyat yaptık; ancak kanser cerrahisi oldukça zorlu bir alandı. Bu anlamda, benzer operasyonların da ülkemizde yapılabilmesinin önünü açmış olduk. Hastamızın solunum ile ilgili bazı sorunları olduğundan, kendisini genel anesteziye sokmadan, sedasyon ile kanser cerrahisi yaptık. Hastamız şu an gayet iyi durumda. Ege Bölgesinde bir ilk; ülkemiz için ise öncü sayılabilecek bu başarılı operasyonun gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“Ekibe minnettarım”

İnatçı ishale bağlı olarak bağırsak ağrısı şikayeti ile başvurduğu DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesinde akciğer kanseri olduğunu öğrenen Özcanlar ise başarılı bir ameliyata imza atan Doç. Dr. Volkan Karaçam ve ekibine teşekkür etti. Kendisini çok iyi hissettiğini söyleyen Özcanlar, “Rahatsızlığımı derinlemesine araştırıp başarılı tetkiklerle fark eden ve ameliyatımı sorunsuz bir şekilde gerçekleştiren değerli doktorum ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Solunum ile ilgili sorunlarım dolayısıyla entübe edilmeden cerrahi operasyonum tamamlandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine ve tüm mensuplarına, en başından beri ilgi alakaları için minnettarım” ifadelerini kullandı.