Dokuz Eylül Üniversitesi ve Kiraz Belediyesi can dostlara sahip çıkıyor

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, söz konusu protokolün Dokuz Eylül Üniversitesinin canlılara verdiği değerin göstergesini olduğunu belirtirken, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu ise ilçedeki çalışmalarında DEÜ'nün desteğini her zaman gördüklerini ifade etti.

Hayvancılık sektöründeki potansiyeliyle ön plana çıkan Kiraz'a İzmir'in ilk veteriner fakültesini kazandıran Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), ilçede gerçekleştirdiği çalışmalarla hayvan sağlığının korunmasına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Dokuz Eylül Üniversitesi bu çerçevede, kültür mirası DEÜ Rektörlük Binası'nda Kiraz Belediyesiyle sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, sağaltılması, aşılanması ve işaretlenmesine ilişkin iş birliği protokolü imzaladı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu arasında imzalanan protokolle, sahipsiz ve terk edilmiş hayvanların sağlıkları korunacak, kısırlaştırılıp bakımları ve aşıları yapılarak yaşam kalitelerinin artırılması sağlanacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin çok kısa zamanda çok önemli yol kat ederek ilçede önemli bilimsel çalışmalar gerçekleştirdiğini söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Kiraz Belediyesi ve Veteriner Fakültemiz iş birliğinde düzenlenen projenin hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesinin kent ve toplum hayatına dokunduğunu ve kamusal yükümlülüklerini yerine getirdiğini söyleyen Rektör Hotar, “Ağırlıkla kız öğrencilerimizin okuduğu, Kiraz ilçemize kazandırdığımız İzmir'in ilk ve tek Veteriner Fakültemiz önemli ve örnek başarılara imza atıyor. Çevre ve halk sağlığı açısından önem verdiğimiz bu girişimimiz de can dostlarımıza verdiğimiz değeri gösteriyor. Yerel yönetimlerin ve belediyelerin sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları önemli bir mesai ve hayvan hakları çerçevesinde ciddi bir özen istiyor. Bu konuda İzmir'de hem sokak hayvanlarına hem de onlarla ilgilenen kişilere ve kurumlara yönelik ciddi çalışmalara ihtiyaç bulunuyor. İnşallah Kiraz Belediyemiz de bu protokolle bir örnek oluşturmuş olacak. Rektörlük olarak, fakültemiz bünyesinde geçtiğimiz yıl hizmete aldığımız Klinik Araştırma ve Uygulama Ünitesi aracılığıyla projenin yürütücülüğünü üstleneceğiz. Buradaki bütün süreci de, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanuna ve Uygulama Yönetmeliği'ne uygun olarak yürüteceğiz” diye konuştu.

Rektör Hotar, protokole emek veren Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu ve ekibi ile DEÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Bulut'a ve üniversite mensuplarına teşekkürlerini iletti.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu ise Dokuz Eylül Üniversitesinin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini belirterek, “Dokuz Eylül Üniversitesi gerçekleştirdiğimiz projelerde her zaman yanımızda oldu, olmaya da devam ediyor. Toplumumuz için çok önemli olan sokak hayvanlarının korunması ve bakımında belediyelere çok görev düşüyor; ancak bunlar tek başımıza yapabileceğimiz işler değil. Dokuz Eylül Üniversitesinin bu konuda akademik anlamda sağlayacağı destek bizler için büyük bir mutluluk oldu. Barınak ihalemiz de tamamlanmak üzere. İnşallah, canlarımızın bakımını Dokuz Eylül Üniversitemizle imzalayacağımız yeni bir protokolle üstleneceğiz. Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar'a ilçemize verdiği desteklerden dolayı Kiraz adına teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Proje neyi kapsıyor?

Proje çerçevede DEÜ Veteriner Fakültesi, sahipsiz ve terk edilmiş sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasından sorumlu olacak. Belediye tarafından teslim edilen hayvanların aşılanmaları ve işaretlenmeleri DEÜ Veteriner Fakültesi tarafından gerçekleştirilecek. Hastalık şüphesiyle fakülteye getirilen hayvanların Klinik Araştırma ve Uygulama Ünitesinde tedavileri gerçekleştirilecek. Kiraz Belediyesi ise hayvanların toplanarak DEÜ Veteriner Fakültesine getirilmesinden ve hayvanların muayenesi, sağaltımı ve operasyonları için gerekli olan ilaç, anestezik madde ve sarf malzemelerin temin edilmesinden sorumlu olacak. Belediye, hayvanlar tedavi edildikten sonra hayvanların tekrar doğal ortamına bırakılmasını sağlayacak.