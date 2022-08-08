Dokuz Eylül, URAP'ta 8 alanda sıralamaya girdi

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ'nün dünyada üniversiteleri arasında görünürlüğünü artıran mensuplarına teşekkür ederek, “Bundan sonra da başarılı akademisyenlerimizi desteklemeye devam edecek, genç akademisyenlerimizin de daha fazla araştırma yapması için onları teşvik edeceğiz” diye konuştu.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, 2021-2022 Dünya Alan Sıralaması bildirisini kamuoyuyla paylaştı. 113 farklı ülkenin üniversitelerinin 78 bilim alanıyla değerlendirildiği listede Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), büyük bir başarıya imza attı. 2021-2022 URAP Dünya Alan Sıralamasında 8 alanda sıralamaya giren 17 Türk üniversitesinden biri olan DEÜ, Psikoloji ve Bilişsel Bilimler alanında ilk 3'te, Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında ise 7. sırada yer aldı. Dokuz Eylül Üniversitesi ayrıca, 4 alanda da dünya sıralamasında ilk 1000'e girmeyi başardı. Dokuz Eylül Üniversitesi dünya sıralamasında mühendislikte bin 141, teknolojide bin 359, kimya bilimlerinde bin 245, tıp ve sağlık bilimlerinde 611, biyolojik bilimlerde bin 84, malzeme mühendisliğinde 981, yer bilimlerinde 667, psikoloji ve bilişsel bilimlerde ise 672. sırada yer aldı. Listede Türk üniversitelerinin başarısı da artış gösterdi. Söz konusu listede Türkiye'nin başarısı da yükseldi. Ülkemizin alan sıralamasında geçen yıl 31 üniversitesi varken 2021-2022 alan sıralamasında ise 83 üniversitesi en az bir sıralamada yer almayı başardı.

URAP'ın yayınladığı bildiriye ilişkin açıklama yapan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesinin uluslarasılaşma vizyonu çerçevesinde çalışmalarına devam ettiğini belirterek, “Ülkemiz ve bilim dünyamız adına akademik üretkenliğimizi artırmaya devam ediyor, uluslararası iş birlikleriyle bilimsel çalışmalara her geçen gün yenilerini ekliyoruz. URAP'ın 2021-2022 dünya alan sıralamasında en az 8 alanda sıralamaya girebilen 17 Türk üniversitesinden biri olmamız, çabalarımızın karşılığını aldığımızı gösteriyor. Potansiyelimizin farkındayız ve daha üst sıralara tırmanmak için yoğun bir çaba harcıyoruz” dedi.

Rektör Hotar, şöyle devam etti:

“URAP'ta elde ettiğimiz bu başarıyı daha üst seviyelere çıkarabileceğimizi biliyoruz. Araştırma üniversitesi statüsü kazanmamız ile birlikte akademik performansımızı daha da artırmamızın yolu da açılmış oldu. Üniversite olarak, geliştirmemiz gereken alanların ve önümüzde yer alan fırsatların da farkındayız. Bundan sonra da başarılı akademisyenlerimizi desteklemeye devam edecek, genç akademisyenlerimizin de daha fazla araştırma yapması için onları teşvik edeceğiz. Akademik makalelerin etki değeri yüksek dergilerde yayımlanması ve alınan atıf sayıları üniversitelerin dünya sıralamasındaki yerinin belirlenmesinde büyük önem arz ediyor. Biz çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyor, üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonuna katkı koyan ve dünyada üniversiteleri arasında görünürlüğünü artıran mensuplarımıza teşekkür ediyoruz.”