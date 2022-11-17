Dokuz Eylül'de glütensiz menü dönemi

DEÜ, glüten intoleransı ve çölyak hastalığına farkındalık oluşturmak için yemekhanelerinde hazırlanacak glütensiz menüleri; öğrenciler, akademik ve idari personeline sunmayı hedefliyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, glüten intoleransı ve çölyak hastalığına farkındalık oluşturmak için ‘glütensiz menü' mutfak etkinliği düzenledi. Etkinliğe; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın yanı sıra DEÜ yüksekokul müdürleri, birim yöneticileri, DEÜ akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. DEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Efes Meslek Yüksekokulu ile Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı koordinesinde; glüten intoleransı ve çölyak gibi beslenme engeli olan DEÜ öğrenci ve personelinin sağlıklı gıdaya erişiminin sağlanması için yürütülen projede, DEÜ yemekhanelerinde glütensiz menülerin sunulması hedefleniyor.

Projeyle ilgili DEÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından hazırlanan mutfak etkinliğinde açıklamalarda bulunan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Ülkemizde her bin kişiden beşinde görülen çölyak hastalığına karşı glütensiz menü ve reçetelerin oluşturulmasını önemsiyor; hem glütensiz mutfak projesinin ortaya çıkması hem de emin adımlarla gerçekleşmesinde katkıları için birimlerimize, hocalarımıza, daire başkanlarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

“Proje 3 aşamada ilerleyecek”

Glüten intoleransı ve çölyak gibi beslenme engeli olan DEÜ mensuplarına yönelik 3 aşamada gerçekleştirilecek projenin başlangıç aşamasında hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için bilgilendirme seminerlerinin düzenleneceğini söyleyen Rektör Hotar, “İkinci aşamada ise glütensiz menülerin oluşturulması ve reçetelerinin hazırlanması için çalışmalar yürütülecek. Bu çalışmalar, DEÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Efes MYO bünyesindeki Gıda Mühendisi öğretim elemanlarının ortak çalışması ile gerçekleştirilecek. Üçüncü aşamada ise gıda girdilerinin içeriğindeki glüten oranının, çölyak hastaları için eşik değer altında olup olmadığı düzenli olarak Efes Meslek Yüksekokulumuz tarafından test edilecek. Bu aşamaların ardından SKS Daire Başkanlığımız tarafından hazırlanacak ‘glütensiz mutfak' alanında üretime başlanarak, öğrenci ve personelimizin hizmetine sunulacak” diye konuştu.

“Standart beslenenleri etkilemeyecek”

Projenin standart beslenme alışkanlığı bulunanları etkilemeyeceğini de sözlerine ekleyen Hotar, “Kontrol edilmemesi halinde kişide önemli sağlık sorunlarına sebep olabilen çölyak hastası ve glüten intoleranslı aile fertlerimiz için hayata geçirilecek projemiz, herhangi özel bir beslenme alışkanlığına sahip olmayan kişileri etkilemeyecek şekilde yürütülecek. Bu anlamda glüten intoleranslılar için hazırlanacak sağlıklı menüler, bir başkası için beslenmede bir farklılık oluşturmayacak. Bunun için adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Umarız projemiz, bu tür hastalıkların dünyada ve ülkemizde var olduğuna ve tedbir alınması noktasında adımların atılmasına vesile olur” şeklinde konuştu.