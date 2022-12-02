Dokuz Eylül'de glütensiz menüde ilk aşama hayata geçirildi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), yerleşkelerindeki yemekhanelerinde çölyak hastası ve glüten intoleranslı öğrenci ve çalışanları için ‘glütensiz menü' oluşturma projesinde ilk aşamayı hayata geçirdi. Dört aşamada gerçekleştirilecek projenin başlangıç aşamasında DEÜ, hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için bilgilendirme seminerlerinin ilkini DEÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Turizm Fakültesi öğrencilerine yönelik başlattı.

Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir'in dört bir yanına yayılmış yerleşkelerindeki yemekhanelerinde çölyak hastası ve glüten intoleranslı öğrenci ve çalışanları için ‘glütensiz menü' oluşturma projesinde ilk aşamayı hayata geçirdi. Dört aşamada gerçekleştirilecek projenin başlangıç aşamasında DEÜ, hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için bilgilendirme seminerlerini, üniversitenin Tınaztepe Yerleşkesindeki Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Turizm Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak başlattı. Üniversitenin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Efes Meslek Yüksekokulu ile Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı koordinesinde; glüten intoleransı ve çölyak gibi beslenme engeli olan DEÜ öğrenci ve personelinin sağlıklı gıdaya erişiminin sağlanması için yürütülen projede, DEÜ yemekhanelerinde glütensiz menülerin sunulması hedefleniyor.

DEÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Konferans Salonunda ‘Sağlıklı yaşam için el ele: Çölyak hastalığının farkında mısın?' başlığıyla yapılan bilgilendirme seminerinde sunumlar gerçekleştirildi. DEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan Doç. Dr. Mehmet Ateş ve Doç. Dr. Oya Sayın, çölyak ve glüten intoleransına yönelik genel bilgilendirme, hastalıkta erken tanının önemi ve beslenme tavsiyeleri üzerine önemli açıklamalarda bulundular. Çölyak hastalığının tek tedavisinin yaşam boyu glütensiz diyet uygulaması olduğunun altını çizen uzmanlar, hastaların buğday, arpa, çavdar ve yulaf katkılı her türlü besinden uzak durması gerektiği çağrısı yaptılar. Seminerde katılımcılara çölyak hastalığı farkındalık testi de uygulanırken, test puanlamasına göre risk grubunda bulunan öğrencilere sağlık kuruluşlarına başvurmaları tavsiyesi verildi.

Proje fark oluşturacak

Seminer programının açılış konuşmasını yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Özlem Çakır, “Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın ‘Sağlıklı yaşam için el ele' sloganı ile başlattığı bu projede, üniversitemiz öğrenci ve personeline sunulacak beslenme alternatifleriyle fark oluşturmayı ve ‘engelsiz üniversite' misyonumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Projenin ikinci aşamasında ise glütensiz menülerin oluşturulması ve reçetelerinin hazırlanması için çalışmalar yürütülecek. Bu çalışmalar, DEÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Efes Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Gıda Mühendisi öğretim elemanlarının ortak çalışmasıyla gerçekleştirilecek.

DEÜ işletmelerinde de uygulanacak

Üçüncü aşamada ise gıda girdilerinin içeriğindeki glüten oranının, çölyak hastaları için eşik değer altında olup olmadığı düzenli olarak DEÜ Efes Meslek Yüksekokulu tarafından test edilecek. Bu aşamaların ardından SKS Daire Başkanlığı tarafından hazırlanacak ‘glütensiz mutfak' alanında üretime başlanarak, DEÜ öğrenci ve personelinin hizmetine sunulacak. Proje ayrıca DEÜ'nün Lokal Çatı Restoran ve Eylül Kafe gibi halka açık işletmelerinde de sosyal sorumluluk örneği olarak belirlenen menülerde hayata geçirilecek.