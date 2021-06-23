Dokuz Eylül'de tedavi gören miniklerden meyve hasadı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi Onkoloji Servisinde tedavi gören çocuklar için üniversitenin Balçova'daki sağlık ve sanat yerleşkesinde Meyve Hasat Şenliği düzenlendi. Pandemi koşullarına uygun gerçekleştirilen programda çocuklar, yerleşke bahçesindeki ağaçlardan meyve topladı; aileleri ile birlikte gönüllerince zaman geçirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Onkoloji Servisinde tedavi gören çocuklar için Meyve Hasat Şenliği düzenlendi. Üniversitenin Balçova'daki sağlık ve sanat yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlikte, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF)'nin üniversiteye kazandırdığı ağaçlardan meyve toplayan çocuklar, arkadaşları ve aileleri ile birlikte gönüllerince zaman geçirdi.

Küresel pandemi koşullarının dikkate alındığı programa katılan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, minik kalpleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl da benzer bir etkinlik düzenlediklerini ve olumlu geri dönüş aldıklarını belirten Rektör Hotar, “Hastalığın getirdiği riskler ve küresel pandemi nedeniyle hastanemizde tedavi gören evlatlarımız, sosyal faaliyetlerden biraz uzak kaldılar. Bu yüzden de şenlik havasında bir etkinlik düzenlemek istedik. Böylece Güzel Sanatlar Fakültemiz tarafından İnciraltı'ndaki yerleşkemiz kazandırılan meyve bahçesinde, Meyve Hasat Şenliğini planladık ve gerçekleştirdik. Bahçemizi ziyaret eden çocuklarımız meyve topladılar, balon uçurdular, arkadaşları ve aileleri ile birlikte keyifli zaman geçirdiler. Bizler de onlara eşlik ettik; yüzlerindeki tebessümden mutluluk duyduk” dedi.

“Moral çok önemli”

Kanser gibi uzun soluklu tedavi gerektiren hastalıklarda; hastaların moral ve motivasyonunu yüksek tutmanın son derece önemli olduğunu kaydeden Rektör Hotar, “Söz konusu çocuk hastalar ise tedavi süreci daha da hassaslaşıyor. Bizler, hastanedeki hekimlerimizin tavsiyelerini ve bu konudaki yaklaşımlarını dikkat alıyoruz. Sonuçta insan hayatı ve sağlığı her şeyin üstünde bulunduğundan şifa olmak için gönüllere de dokunmak gerekiyor. Rektörlük olarak bizler de bu gerçeklikten hareketle kamusal sorumluluklarımızın gereği olan sosyal etkinlikleri düzenlemeye ve hastalarımıza destek olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Geleneksel hale getireceğiz”

Yeni normal ile birlikte sosyal izolasyonun ve kısıtlamaların önemli ölçüde kalktığını hatırlatan Rektör Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü: “İki yıldır kontrollü şekilde yaptığımız bu etkinliği, önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirerek sürdürmeyi hedefliyoruz. Pandemi, çok şey öğretti; pek çok şeyin farkında olmamızı sağladı. Çocuklarımızla birlikte daha güzel günlerde bir araya gelmeye, onlara destek olmaya devam edeceğiz.”