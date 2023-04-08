Dokuz Eylül'den deprem belgeseli

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan süreci ve DEÜ'nün bölgede yürüttüğü sosyal faaliyetleri konu alan anlamlı bir belgesel çalışmasına imza attı. DEÜ Rektörlüğü'nün öncülüğünde hazırlanan ‘Asrın Felaketinde Asrın Dayanışması' adlı belgeselin ön gösterimi, DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) 15 Temmuz Şehitler Salonunda yapıldı. Depremden etkilenen illerde bulunan ve afette yaşamını yitiren Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerine ithaf edilen belgesel, ilerleyen süreçte yaygınlaştırılarak çeşitli mecralarda gösterime sunulacak.

Türkiye'nin saygın yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 6 Şubat'ta meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan süreci ve DEÜ'nün bölgede yürüttüğü faaliyetleri konu alan anlamlı bir belgesel çalışmasına imza attı. DEÜ Rektörlüğü'nün öncülüğünde Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan ‘Asrın Felaketinde Asrın Dayanışması' adlı belgeselin ön gösterimi, DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) 15 Temmuz Şehitler Salonunda yapıldı. Duygu dolu anların yaşandığı ön gösterimde DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın yanı sıra İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, DEÜ akademik ve idari kadrosu ile misafirler katıldılar.

Büyük kayıplara neden olan deprem felaketinin hemen ardından tüm birimleriyle harekete geçen DEÜ, afet bölgesine yönelik geniş yardım seferberliği başlatmıştı. Depremden etkilenen birçok ilde depremzedeler için sağlık hizmeti, insani yardım, temiz içme suyu, barınma ve gıda desteğinde bulunan, önemli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren DEÜ, bu kez 50 dakikalık bir belgesel çalışmasına imza attı.

Dayanışma vurgusu

Belgeselin ön gösteriminde konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, üç bölümden oluşması planlanan belgeselin Dokuz Eylül Üniversitesi mensuplarının röportajlarının yanı sıra DEÜ mensupları tarafından kayıt altına alınmış video ile fotoğraflardan oluştuğunu söyledi. Rektör Hotar, “İlk bölümde depremin yaşandığı ilk ana, ikinci bölümde DEÜ olarak felakete yönelik organizasyon sürecimize ve yardım çalışmalarımıza; üçüncü bölümde ise bölgede yürüttüğümüz çalışmaları belgesele yansıtmaya çalıştık. Hepimizi derinden üzen, ‘asrın felaketi' olarak anılan afette örnek bir dayanışma sergileyen milletimizin bu yönüne vurgu yapmak için, belgeselimizi ‘Asrın Felaketinde Asrın Dayanışması' olarak adlandırdık” dedi.

Kaybedilen öğrencilere adandı

Depremden etkilenen illerde bulunan ve afette yaşamını yitiren 13 Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisine ithaf edilen belgesel yapım, yakın zamanda tamamlanarak yaygınlaştırılacak ve çeşitli mecralarda gösterime sunulacak. DEÜ'nün toplumsal katkı misyonu çerçevesinde projelerine devam edeceğini vurgulayan Rektör Hotar, “Devletimizin imkanlarını sonuna kadar seferber ettiği bu zorlu süreçte bizler de Dokuz Eylül Üniversitesi olarak farklı alanlarda gücümüz yettiğince yaraları sarmaya çalıştık. Bu belgesel filmimizi ilk olarak depremlerde yitirdiğimiz öğrencilerimize ve sonrasında tüm kaybettiğimiz vatandaşlarımıza adıyoruz. Allah bize bir daha böylesi büyük bir felaket yaşatmasın. Belgeselin Üniversitemiz özelinde hazırlanması şansını veren ve ilk günden bugüne deprem bölgesinde arama-kurtarma, sağlık, yardımların ulaştırılması, dağıtımı ve yaraların sarılmasında görev almış; deprem sonrası verileri elde etmek ve bilimsel araştırmaları gerçekleştirmek üzere bölgede çalışma yürütmüş; afet bölgesinde oluşturulan geçici konaklama birimlerinde sosyal ve eğitsel faaliyetler gerçekleştirmek üzere gönüllü olarak görev alan; bu alanlarda depremden zarar gören vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak adına Üniversitemiz imkanları ile gerçeğe dönüştürerek hizmete aldığımız ortak mutfak, uzaktan eğitim uygulamaları, su arıtma ünitesi ve çok sayıda fikirleri üreten tüm mensuplarımıza teşekkür ediyorum. DEÜ ailesi olarak bir kez daha depremde yitirdiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, felaketten etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” şeklinde konuştu.