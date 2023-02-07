Dokuz Eylül'den deprem seferberliği

Tüm Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) deprem seferberliği başlattı. Tüm birimlerini teyakkuza geçiren DEÜ'den ilk etapta 20 kişilik doktor ile 17 kişilik hemşire ve paramedik grubu yaraları sarmak için Hatay'a gitti. DEÜ Mağara Araştırma Topluluğu ile alanda deneyimli teknik ve idari personel de 25 kişilik ekiple Gaziantep'teki arama/kurtarma çalışmalarına destek verecek. Buz ve Kaya Tırmanış Çalıştayı için Erzurum'da bulunan DEÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi ekibi de farklı ülkelerden gönüllü tırmanış sporcuları ile karadan Gaziantep'e ulaştı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de büyük yıkıma sebep olan 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası afet koordinasyonuna destek vermek için harekete geçen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) birimleri, karadan ve havadan bölgeye ulaşmaya başladı. DEÜ Rektörlüğü koordinesinde başlatılan deprem seferberliği çerçevesinde üniversitenin tüm birimleri teyakkuza geçerken, İzmir'e de yardım ve kan bağışı çağrısında bulunuldu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesinden 20 kişilik doktor heyeti, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Asım Oktay Ergene başkanlığında, 17 kişilik hemşire ve paramedik grubu da Prof. Dr. Recep Bekiş başkanlığında yaraları sarmak için tıbbi malzemeleriyle Hatay'a gitti. DEÜ Mağara Araştırma Topluluğu ile alanda deneyimli teknik ve idari personeli de 25 kişilik ekiple Gaziantep'e doğru hareket ederek, arama/kurtarma çalışmalarına destek verecek.

Afet iletişim hattı kuruldu

Yıkıcı depremlerden etkilenen ve afet bölgelerinde yaşayan DEÜ öğrencileri için üniversite tarafından “Afet İletişim Hattı” kuruldu. DEÜ'lü yetkililer, depremden etkilenen bölgelerde bulunan yaklaşık 2 bin öğrenciyi belirleyerek, durum tespiti için öğrencileri tek tek aramayı sürdürüyor. Ulaşılan öğrenci ve ailelerine DEÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğretim üyeleri tarafından psikolojik ve ihtiyaçları dahilinde destek sunuluyor.

9. Uluslararası Emrah Özbay Buz ve Kaya Tırmanış Çalıştayı için Erzurum'da bulunan DEÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ekibi de farklı ülkelerden gönüllü tırmanış sporcuları ile 11 kişilik ekiple Gaziantep'e doğru hemen yola çıktı. Bölgeden alınan bilgiler istikametinde ihtiyaç listesi oluşturan DEÜ mensupları, yardımların sahiplerine iletilmesi için kampanya başlattı.

Bağış çağrısı

Depremden zarar gören öğrenciler için DEÜ Vakfı denetiminde nakdi yardım kampanyası başlatılırken, DEÜ mensuplarına ve vatandaşlara bu fona katkı ve destek çağrısında bulunuldu. Depremden etkilenen afet bölgelerine ulaştırılmak üzere Kızılay'a kan bağışı çağrısında da bulunan DEÜ Rektörlüğü, tüm akademik ve idari kadrosu ile vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti. Yaraların hep beraber sarılacağını söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Ülkemizi yasa boğan ve etkisini sürdüren deprem felaketinden dolayı derin bir üzüntü içindeyiz. Dokuz Eylül Üniversitesi ailesi olarak afetten etkilenen vatandaşlarımız için derhal harekete geçtik. Afet koordinasyonumuza zaman kaybetmeden başladık. Deprem uzmanı hocalarımız AFAD ile koordineli olarak bölgeye gittiler. İnşaat mühendisi hocalarımız da bina hasar tespiti için bölgede olacaklar” dedi.

DEÜ mutfaklarında kavurma hazırlanacak

DEÜ'nün Tınaztepe Yerleşkesinde bulunan merkez yemekhanesinde İzmir Aşçılar Derneği ustalarının Kızılay tarafından sağlanan malzemeler ile yemek hazırlayacağını belirten Rektör Hotar, “Mutfaklarımızda hazırlanan et yemekleri, deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırılacak. Böylelikle afet bölgesinin en çok ihtiyaç duyduğu yemek konusunda da bir adım atmış olacağız” ifadesinde bulundu.

“Türkiye seferber oldu”

Deprem sonrası devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu ifade eden Rektör Hotar, “Devletimizin tüm birimleri AFAD koordinasyonunda hareket ediyor. Yaralarımızı beraberce bir an evvel sarabilmeyi temenni ediyoruz. Deprem bölgesindeki öğrencilerimizi sabah akşam demeden tek tek arıyoruz. Yaklaşık 2 bin öğrenci belirledik. Her birine ulaşıp gereken desteği sunacağız. Bu bölgelerde ikamet eden ve üniversitemizin yurtlarında kalan öğrencilerimiz, istedikleri takdirde yurtlarına geri dönebilirler. Yurtları hazır durumdadır. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” diye konuştu.