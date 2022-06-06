Dokuz Eylül'den, İzmirliler'e Mandolin Festivali daveti

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında kent kültüründe önemli bir yer edinen mandolini 1. Ulusal Mandolin Festivali ile yeniden canlandırıyor. 10 Haziran'da Cumhuriyet Meydanında Hakan Aysev'in de katılacağı konser ile başlayacak festivali, İzmir'in Kurtuluşunun 100. etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştireceklerini söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, tüm İzmirlileri açılış konserine ve festivale davet etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), tarih boyunca bölgenin ticaret ve kültür merkezi olan İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında önemli bir festivale imza atıyor. Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı İzmir'in değerleri arasında yer alan mandolin çalgısı, DEÜ İzmir'in Kurtuluşunun 100. etkinlikleri çerçevesinde 10-12 Haziran'da gerçekleştirilecek 1. Ulusal Mandolin Festivali ile yeniden canlanıyor. DEÜ Eğitim Fakültesi Müzik Anabilim Dalı önderliğinde gerçekleştirilen festival, Doç. Dr. Mümtaz Hakan Sakar'ın şefliğinde, Hakan Aysev ve Zhanna Aktürk'ün katılımlarıyla İzmir Mandolin Orkestrası ve Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Yaylılar Orkestrası'nın 10 Haziran'da Cumhuriyet Meydanında vereceği konser ile başlıyor.

Adını İzmir'in şanlı kurtuluş gününden alan Dokuz Eylül Üniversitesi'nin kurtuluşun 100. yılında 1. Ulusal Mandolin Festivali ile önemli bir etkinliğe imza attığını söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Güzel İzmir'imiz liman kenti olması nedeniyle yıllarca birçok kültüre ev sahipliği yaptı. Mandolin çalgısı da özellikle Levantenlerin etkisiyle birlikte kentimizin önemli değerleri arasına girdi. Cumhuriyet döneminde müzik eğitimiyle özdeşleşen mandolini, İzmir'imizin Kurtuluşunun 100. yılında ilkini gerçekleştireceğimiz Ulusal Mandolin Festivali ile yeniden canlandıracağız. İnanıyoruz ki festivalle birlikte her yaş grubundan insanın mandoline olan ilgisi artacak. 10-12 Haziran'da gerçekleştireceğimiz etkinliklerimize tüm İzmirlileri bekliyoruz” dedi.

“Mandoline ivme kazandırılacak”

DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mümtaz Hakan Sakar ise 1. Ulusal Mandolin Festivali ile İzmir'in yine farklılığını ve ayrıcalığını ortaya koyacağını belirterek, “Mandolin, bir eğitim çalgısı olduğunu söyleyebiliriz. İzmir'de geçmişi olan bir çalgı için farkındalık yaratalım ve yeniden ivme kazandıralım istedik. İzmir'de mandolin orkestraları var. Benim şefliğini yaptığım İzmir Mandolin Orkestrası da, mandolini daha çok tanıtmak için birçok yerde sahne almaya devam ediyor. Levantenlerle birlikte kente gelen mandolin, 1940'lı yıllarda da öğretmen Fikri Şenürkmez'in çabalarıyla da büyük ilgi görmüş. Biz de Müzik Eğitimi Anabilim Dalında eğitim planlarımızı revize ediyoruz. Mandolini ders olarak da bireysel çalgı olarak da programlarımıza ekleyeceğiz. Öğretmenlik mesleğinde daha çok kullanılabileceğine inanıyoruz. İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında mandolini yeniden canlandırmak istiyoruz” diye konuştu.

Konserlerin devamı Sabancı Kültür Sarayında

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilecek açılış konserinin ardından 11-12 Haziran'da düzenlenecek etkinlikler, DEÜ Sabancı Kültür Sarayına taşınacak. Konserlerde, Zeytin Çekirdekleri Mandolin Orkestrası, Mandolinata İstanbul, ALKÜ Mandolin Topluluğu, Grup Dostyürek, Okul Çalgıcıları Mandolin Topluluğu ve İzmir Mandolin Orkestrası'nın yanı sıra, Münevver Eren, Mücahit Eren, Serpil Özyüksel, Gözde Özyüksel, Ersil Zhanna Aktürk, Natalia Barış, Ataç Aydın, Alesker Abbasov, Bülent Yazıcı, Ender Bilge, Sezen Aksu, Güney Gencol, Özgür Deveci ve Olga Guseyinova sahne alacak.